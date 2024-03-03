“Smaržo kā sabiedriskā transporta sēdeklis…” Cilvēki nosauc vissmirdīgākās suņu šķirnes 0
Ja apsverat iespēju iegādāties kucēnu, ir vērts zināt dažas nianses. Vietnes “Reddit” lietotāju vidū izcēlusies interesanta diskusija – par suņiem, kuriem ir visizteiktākais suņu aromāts.
Kāda sieviete, kura gadiem rūpējusies par suņiem, tostarp bijusi suņu viesnīcas vadītāja, stāstīja, ka katrs ņūfaundlends, ko viņa satikusi, smaržojis kā sabiedriskā transporta sēdeklis. Viņa piekrita arī tam, ka daudziem dzinējsuņiem un basetiem ir īpašs aromāts, un uzsvēra, ka, piemēram, Pomerānijas špiciem vispār nav specifiskas smakas.
Tāpat viņa piebilda, ka viņai pašai ir Meksikas kailais suns un itāļu kurts, un viņas mājās nav jūtama specifiska smaka.
Cits diskusijas dalībnieks rakstīja, ka viņam vienmēr bijuši kolliji, un tie, neskatoties uz biezo kažoku, vispār nesmird. Viņam piebalsoja cits kollija saimnieks, sakot, ka arī viņa suns neizdala nepatīkamu aromātu.
Kāds cits vietnes lietotājs uzsvēra, ka suņu smarža vairāk saistīta ar tādām lietām kā ādas krokas, siekalas, zobu veselība, īss purns, taukaina spalva un garas ausis, nevis ar kažoka garumu vai blīvumu. Kā vissmaržīgākās šķirnes viņš minēja labradorus, dzinējus, buldogus, Kavaliera karaļa Čārlza spanielus, šicū un čivavas. Vismazāk smaržīgas, pēc viņa teiktā, esot amerikāņu eskimosi, kolliji, samojedi, haskiji un citas ziemeļu šķirnes, borderkolliji un korgiji.
Diskusijā iesaistījās arī veterinārās klīnikas darbinieks, kurš uzsvēra, ka vissliktāk smaržo franču buldogi, baseti, labradori/zelta retrīveri un lielie aitu suņi. Īpaši viņš izcēla “frančus”, piebilstot, ka specifiska smarža bieži saistīta ar infekcijām, un tā ir raksturīga visiem suņiem, kuriem ir nosliece uz ādas problēmām.
Vairāki diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka visspēcīgākais aromāts piemīt basetiem, uzsverot, ka viņu smarža ir vienkārši neizturama.