Šī suņu šķirne ir ideāli piemērota tieši tavai zodiaka zīmei – tas būs tavs dvēseles radinieks 0
Suns ir cilvēka labākais draugs, taču ne katra šķirne piestāv visiem. Raksturs, enerģija un dzīvesveids spēlē lielu lomu tajā, cik harmoniskas būs attiecības starp saimnieku un mīluli. Un, ja pievienojam klāt horoskopu, kļūst vēl interesantāk! Lūk, kuras suņu šķirnes būtu piemērotākās katrai zodiaka zīmei.
Auns
Enerģisks, aktīvs un gatavs piedzīvojumiem. Aunam piestāvēs suns, kas mīl kustību un sportu.
Šķirnes: vācu aitu suns, borderkollijs, haskijs.
Vērsis
Mierīgs, uzticams un komfortu mīlošs. Vērsis novērtēs mierīgu, uzticīgu suni, kas spēj labi sadzīvot ar ģimeni.
Šķirnes: labradors, kavaliera karaļa Čārlza spaniels, buldogs.
Dvīņi
Ziņkārīgi, rotaļīgi un sabiedriski. Dvīņiem vajadzīgs gudrs un kustīgs suns, kas neļaus garlaikoties.
Šķirnes: pūdelis, džeka rasela terjers, basendži.
Vēzis
Ģimenes cilvēks, emocionāls un sirsnīgs. Vēzim svarīgs maigums un uzticība.
Šķirnes: koker spaniels, havanas bišons, zelta retrīvers.
Lauva
Harizmātisks, lepns un vienmēr pamanāms. Lauvām piestāvēs suns, kas arī izceļas ar savu izskatu.
Šķirnes: čau-čau, afgāņu kurts, samojeds.
Jaunava
Praktiska, rūpīga un pedantiska. Jaunava grib suni, kurš ir paklausīgs un viegli apmācāms.
Šķirnes: šeltijs, borderkollijs, pūdelis.
Svari
Sabalansēti, harmonijas mīļotāji. Svariem piemērots suns, kas ir draudzīgs un pieklājīgs arī ar citiem cilvēkiem un dzīvniekiem.
Šķirnes: labradors, samojeds, maltas bišons.
Skorpions
Noslēpumains, kaislīgs un uzticīgs. Skorpionam piestāv suns ar spēcīgu personību.
Šķirnes: rotveilers, dobermanis, akita inu.
Strēlnieks
Ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs. Strēlniekam vajadzīgs aktīvs draugs, kas gatavs garām pastaigām un pārgājieniem.
Šķirnes: Sibīrijas haskijs, dalmācietis, vizsla.
Mežāzis
Atbildīgs, uzticams un nopietns. Mežāzim patiks suns, kas ir uzticīgs un labi “strādā” kopā ar saimnieku.
Šķirnes: vācu aitu suns, bernes ganu suns, šnaucers.
Ūdensvīrs
Oriģināls, neatkarīgs un nedaudz dumpinieks. Ūdensvīram piemērots suns, kas izceļas ar īpašu raksturu.
Šķirnes: afgāņu kurts, basendži, bedlingtona terjers.
Zivis
Sapņainas, maigas un līdzcietīgas. Zivīm piestāv suns, kas ir maigs un mīlīgs, piemēram, klēpja draugs.
Šķirnes: mopsis, šicu, kavaliera karaļa Čārlza spaniels.
Tavs horoskops var būt jautrs ceļvedis, izvēloties mīluli, taču galvenais vienmēr ir mīlestība, rūpes un savstarpējā saderība. Jo neatkarīgi no zodiaka zīmes – katrs suns, kas atradis savu īsto saimnieku, kļūst par vislabāko draugu.