Foto: Paula Čurkste/LETA

Sniegs apgrūtina braukšanu lielākajā daļā Latvijas, tāpēc jārēķinās ar papildu laiku ceļā Ieteikt







Šodien uz plkst. 12.00 sniegs daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, apmierinoši braukšanas apstākļi ir tikai daļā Latgales un Vidzemes. Meteorologi brīdina, ka dienas laikā snigšana turpināsies, vietām gaidāma stipra snigšana. Autovadītājiem jārēķinās, ka uz ceļiem veidojas sniega kārta, var būt arī sniega sanesumi, pasliktināsies redzamība tāpēc ceļam jāplāno papildu laiks, jāizvērtē ceļa seguma stāvokli un attiecīgi jāizvēlas braukšanas ātrums.

Sniegotos autoceļus tīra un slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ja autoceļa brauktuve nav attīrīta no sniega, sāli nekaisa. Jāņem vērā, ka ziemā uz ceļa brauktuves neliels sniega daudzums būs vienmēr – tas rodas satiksmes iespaidā, no autoceļa nomalēm, no autotransporta, kā arī pēc sniega tīrīšanas palikusī piebrauktā sniega kārta. Tas viss kopā arī veido nelielo sniega sajaukumu ar smilti/sāli, kamēr sāls iedarbojas.

Atgādinām, ka snigšanas laikā sniega kārta veidojas atkārtoti, arī pēc tam, kad veikti uzturēšanas darbi, un pilnībā ceļi no sniega tiek attīrīti pēc snigšanas beigām, prioritārā secībā. Pēc snigšanas ceļi tiek notīrīti trīs līdz 24 stundu laikā, vispirms tiek notīrīti noslogotākie valsts galvenie autoceļi. Savukārt ceļi ar grants segumu tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, patlaban ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 51 ziemas tehnikas vienība. Uz plkst. 12.00 apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Tallinas šoseja (A1) visā posmā;

Vidzemes šoseja (A2) posmā no Vangažiem līdz Virešiem;

Valmieras šoseja (A3) visā posmā;

Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) (A4) visā posmā;

Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā;

Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Skrīveriem;

Bauskas šosejas (A7) visā posmā;

Jelgavas šosejas (A8) visā posmā;

Liepājas šosejas (A9) visā posmā;

Ventspils šosejas (A10) visā posmā;

Autoceļš Liepāja-Rucava (A11) visā posmā;

Rēzeknes šoseja (A12) posmā no Stolbovkas līdz Terehovai;

Uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir gandrīz visā valsts teritorijā, izņemot Aizkraukles, Rēzeknes, Madonas, Jēkabpils, Balvu un Alūksnes apkārtnes.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos Twitter un Facebook.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs.