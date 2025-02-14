Šodien cepšu kartupeļus, rīt – pankūkas: vai tiesa, ka vienu un to pašu eļļu drīkst izmantot vairākas reizes? 0
Daudziem no mums šķiet praktiski vienā dienā eļļā apcept kartupeļus, bet nākamajā dienā izmantot to pašu eļļu, piemēram, pankūku vai gaļas cepšanai. No pirmā acu uzmetiena tas izklausās kā labs veids, kā ietaupīt, taču atkārtota eļļas lietošana vienmēr prasa piesardzību. Eļļa, kas karsēta vairākas reizes, pamazām zaudē kvalitāti, maina garšu un var kļūt kaitīga veselībai, vēsta epicurious.com.
Jo vairāk eļļa tiek karsēta, jo vairāk tā maina savu sastāvu – kļūst tumšāka, sabiezē un var iegūt rūgtenu smaržu. Tas ne tikai sabojā ēdiena garšu, bet var arī negatīvi ietekmēt veselību, jo pārkarsētā eļļā rodas vielas, kas nav vēlamas organismam.
Ļoti svarīgi ir arī tas, kāda eļļa tiek izvēlēta cepšanai. Ne visas eļļas spēj izturēt augstu temperatūru. Kad eļļa sāk dūmot, tā jau sadalās un kļūst bīstama. Tāpēc vislabāk cepšanai izvēlēties tādas, kam ir augsta dūmošanas temperatūra – piemēram, rapšu eļļu, zemesriekstu vai rafinētu saulespuķu eļļu. Tās ilgāk saglabā stabilitāti un ir piemērotākas vairākkārtējai lietošanai. Savukārt olīveļļa vai linsēklu eļļa šim nolūkam nav piemērotas, jo tās ātri pārkarst un zaudē vērtīgās īpašības.
Kad cepšana ir pabeigta, eļļu nekādā gadījumā nevajadzētu vienkārši nolikt malā un atstāt kā ir. Vispirms jāpagaida līdz tā pilnībā atdziest, un pēc tam jāizkāš, izmantojot marli vai smalku sietiņu. Šādi var atbrīvoties no sīkām pārtikas daļiņām, kas, paliekot eļļā, nākamajā reizē ātri piedegs un sabojās ēdiena garšu. Pēc tam eļļu ieteicams glabāt tīrā, slēgtā traukā un vēsumā, vēlams – ledusskapī. Tas ļauj tai saglabāties nedaudz ilgāk un neuzņemt apkārtējās vides smakas.
Tomēr pat rūpīgi uzglabāta eļļa nav paredzēta bezgalīgai lietošanai. Katra nākamā cepšanas reize to arvien vairāk bojā. Tāpēc speciālisti iesaka vienu un to pašu eļļu neizmantot vairāk kā trīs reizes. Ja eļļa kļūst ļoti tumša, sāk putot vai tai ir spēcīga nepatīkama smaka, tas ir skaidrs signāls, ka tā vairs nav lietojama. Arī ilgi stāvējusi eļļa, pat ja pēc izskata šķiet normāla, var būt sabojājusies, un to labāk izmest, nekā riskēt ar veselību.