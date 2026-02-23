5 superveselīgi mikrozaļumi, ko sēt jau tagad – vitamīni vēderā tieši no palodzes 0
Februāris un marta sākums Latvijā ir laiks, kad dienas kļūst garākas un saule spīd mazliet spēcīgāk – tie ir ideāli apstākļi, lai uz palodzes sāktu audzēt asnus un mikrozaļumus.
Tie ir gatavi ēšanai 5-14 dienu laikā, neprasa daudz vietas, zemes vai aprīkojuma, un tieši tagad tu vari iegūt milzīgu devu vitamīnu, antioksidantu un dzīvo enzīmu, ko pievienot smūtijiem, salātiem vai vienkārši apēst svaigus.
Lūk, 5 labākie varianti, kas labi aug Latvijas ziemas-pavasara gaismā un ir lieliski dažādiem veselības kokteiļiem.