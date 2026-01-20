Šodien visā Latvijā iedegsies atmiņu ugunskuri – 35 gadi kopš barikādēm 0
Šodien, 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienā, pie Saeimas nama svinīgā pasākumā tiks iedegts atmiņu ugunskurs un norisināsies svecīšu nolikšana pie barikāžu pieminekļa, informēja Saeimas Preses dienestā.
Pasākums sāksies plkst. 16.
Pie atmiņu ugunskura tradicionāli pulcēsies žurnālisti, kuri barikāžu laikā atspoguļoja tautas nevardarbīgo pretošanos, informējot par vēsturiskajiem janvāra notikumiem cilvēkus visā pasaulē. Pēc tam Saeimas namā paredzēts grāmatas “Posteņos. Barikādes atceras žurnālisti” atklāšanas pasākums.
Kā ziņots, barikādes Rīgā sāka celt 1991. gada 13. janvāra vakarā. To mērķis bija aizsargāt Augstākās padomes ēku, televīziju, Daugavas tiltus un citus stratēģiski svarīgus objektus. 16. janvārī sāka aktivizēties OMON vienība, tomēr asiņainākie notikumi risinājās 20. janvārī, kad OMON mēģināja ieņemt Iekšlietu ministrijas ēku. Līdztekus apšaudē pie Vecmīlgrāvja tilta gāja bojā Satiksmes ministrijas šoferis Roberts Mūrnieks.
Vairāku barikāžu laikā mirušo atdusas vietas patlaban atrodas Rīgas Otrajos Meža kapos, kur ir apglabāti Andris Slapiņš, Edijs Riekstiņš, Sergejs Konoņenko, Juris Podnieks un Gvido Zvaigzne.
Kopš 1997. gada 20. janvāris ir noteikts par barikāžu aizstāvju atceres dienu.
Pasākumi Rīgā
Šodien Rīgā notiks vairāki barikāžu atceres pasākumi, informēja pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļa.
No rīta plkst. 9 Rīgas Doma baznīcā notiks ekumēnisks svētbrīdis, bet plkst. 10 Doma laukumā plānota 1991. gada barikāžu atceres ugunskura iedegšana. Vakarā notiks sadziedāšanās pie ugunskura.
Vēlāk plkst. 11 notiks piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa, Bastejkalnā pie bojāgājušo piemiņas vietām, pie bijušās Iekšlietu ministrijas ēkas Raiņa bulvārī 6.
Savukārt plkst. 14.30 notiks piemiņas brīdis II Meža kapos, godinot 1991. gada 20. janvārī bojā gājušos, bet plkst. 16 notiks piemiņas ugunskura iedegšana pie Saeimas ēkas.
Vakarā plkst. 18 Rīgas domā galvaspilsētas pašvaldība rīkos barikāžu atceres koncertuzvedumu “Ar dziļuma spēku”.
Koncertuzvedums stāstīs par 1991. gada janvāra četrpadsmit dienām jeb “Barikāžu laiku”, poētiski spoguļojot tā svarīgākās epizodes un restaurējot emocijas. Tas ir apziņas ceļš no bailēm, šaubām un neziņas līdz spīta, spēka un ticības apliecinājumam sev un Latvijai.
Uzveduma tematiskais fokuss būs “tautas dziļums jeb tās slēptās, neredzamās spēka rezerves, kas ir tie cilvēki, kuri visbiežāk paliek aizkadrā – mājās, darbā, citos pienākumos vai pat slimībā, taču bez viņu pienesuma barikādes būtu zemākas un trauslākas gan materiāli, gan morāli”.
Programmā skanēs kormūzika, solo dziesmas un mūzika ērģelēm.