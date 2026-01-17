“Man tajā brīdī bija 18 gadu,” Saeimas deputāts atceras satraucošo barikāžu laiku 0
Jāsaka paldies visiem cilvēkiem, kuri tajā laikā bija par Latviju un bez vardarbības spēja valsti atgūt, tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Saeimas deputāts (ZZS) Uldis Augulis.
Viņš atceras, ka tajā brīdī viņam bija 18 gadi un draudēja iesaukums Padomju armijā. Augulis stāsta, ka jaunieši toreiz bijuši sparīgi un gatavi cīnīties, lai aizstāvētu Latviju.
Viņš norāda, ka tā sajūta, kas bija barikāžu laikā, nekur nav pazudusi. “Es domāju, ka mums jāpaļaujas vienam uz otru,” piebilst Augulis.
Tāpat viņš ir pārliecināts, ka nekad nebūs situācijas, kad visi aizbrauks un Latvija paliks tukša. Viņš uzsver, ka, ja radīsies līdzīga situācija, cilvēki savā starpā saliedēsies.
Plašāk skaties video!