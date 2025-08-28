“Tas ir acīmredzams!” Vācijas kanclers pirms tikšanās ar Francijas prezidentu pauž tiešu vēstījumu 1
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, reaģējot uz Krievijas uzbrukumu Kijivai naktī uz 28. augustu, paziņoja, ka ir acīmredzams – tikšanās starp Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski nenotiks.
To viņš sacīja pirms tikšanās ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, norādot ka Vācijas un Francijas valdības apspriedīs karu Ukrainā “ņemot vērā faktu, ka tikšanās starp prezidentu Zelenski un prezidentu Putinu, acīmredzami, nenotiks – neskatoties uz vienošanos starp Trampu un Putinu pagājušajā nedēļā, kad mēs bijām Vašingtonā.”
Kanclers reaģēja uz briesmīgo Krievijas uzbrukumu Kijivai sakot: “Mums ir jāreaģē uz šādu bezprecedenta uzbrukumu.”
Tikmēr Baltajā namā Putina rīcība pret Kijivu nav pārsteigums. “Viņš (Donalds Tramps) nebija priecīgs par šo ziņu, bet arī nebija pārsteigts. Šīs ir divas valstis, kas jau ļoti ilgu laiku ir karā,” sacīja Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita.