Šonakt gaidāms visai dzestrs laiks: laika prognoze svētdienai 0
Naktī uz svētdienu Latvijā gaidāms sauss un dzestrs laiks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Naktī debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumos mākoņu būs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, vietām Kurzemē iespējama migla, kas pasliktinās redzamību, bet gaiss atdzisīs līdz 0…+5 grādiem.
Svētdien saule mīsies ar mākoņiem, diena aizritēs bez nokrišņiem. Turpinās pūst lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaiss iesils līdz +7…+13 grādiem.
Rīgā naktī mākoņi palaikam aizklās debesis, bet būs sauss. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš, un gaiss atdzisīs līdz +1…+3 grādiem.
Nedēļas pēdējā diena galvaspilsētā būs lielākoties saulaina un sausa, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10…+12 grādiem, prognozē LVĢMC.