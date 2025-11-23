LA.LV lasītājas iesūtītas fotogrāfijas

FOTO. “Debesis virs Latvijas mirdz zelta vērtē!” Neticami skaists saulriets šovakar iepriecinājis ne vienu vien 1

LA.LV
17:57, 23. novembris 2025
Ziņas Dabā

23.novembra vakars Latvijā atnāca īpaši skaisti – debesis virs mums tā vien aicināja apstāties un vienkārši baudīt doto mirkli.

Cilvēki dalījušies ar debešķīgi skaistiem saulrieta mirkļiem no dažādām Latvijas vietām.

Kāda LA.LV lasītāja redakcijai iesūtīja fotogrāfijas ar ļoti skaistu vēsti.

Viņa raksta: “Šodien mūsu meitenes Tīna un Anastasija izcīnīja zelta medaļas pasaules čempionātā. Ziniet, šķiet, ka debesis virs Latvijas šovakar mirdz tieši zelta vērtē, atspoguļojot prieku un lepnumu par mūsu sportistēm un mūsu valsti.

Es braucu mājās no kapiņiem šāda saulrieta pavadībā. Šodien Mirušo piemiņas dienā gribas sacīt – mūsu mīļie dzīvo mūsu atmiņās, sirdīs un katrā brīdī, kad raugāmies uz debesīm. Šis vakars, apvienojot skaisto saulrietu un prieku par mūsu meiteņu zelta uzvaru, sniedz sajūtu, ka Latvija šovakar mirdz gan debesīs, gan cilvēku sirdīs. Un arī tie, kuri ar mums uz Zemes vairs nav, arī viņi priecājas kopā ar mums.”

Aplūkojiet, cik skaistas debesis šovakar bija mūsu mīļajā Latvijā!

