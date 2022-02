"Supernova 2022" dalībnieki

Šovakar notiks konkursa "Supernova 2022" pusfināls







Šodien plkst.21.05 notiks dziesmu konkursa “Supernova 2022”, kurā 17 mūziķi sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajā “Eirovīzijas” dziesmu konkursā Turīnā, Itālijā, aģentūru LETA informēja Latvijas Televīzijā (LTV).

Konkursa “Supernova 2022” pusfinālā iekļuvuši “Aminata” ar dziesmu “I’m Lettting You Go”, Beatrise Heislere ar dziesmu “On the Way Home”, “Bermudu divstūris” ar dziesmu “Bad”, “Bujāns” ar dziesmu “He, She, You & Me”, “Citi zēni” ar dziesmu “Eat Your Salad”, Elīna Gluzunova ar dziesmu “Es pabiju tur”, “Inspo” ar dziesmu “A Happy Place” un “Katō” ar dziesmu “Promises”.

Vienlaikus iespēja piedalīties pusfinālā būs arī Lindai Rušeniecei ar dziesmu “Pay My Own Bills”, Markum Rivam ar dziesmu “If You’re Gonna Love Me”, “Mēs jūs mīlam” ar dziesmu “Ritch Itch”, Mikam Dukuram ar dziesmu “First Love”, “Patrikam Peterson” ar dziesmu “Can’t Get You Outta My Head”, “Raum” ar dziesmu “Plans”, apvienībai “The Coco’nuts” ar dziesmu “In And Out of the Dark”, kā arī “Zelmai” ar dziesmu “How”, kā arī Mikam Galvanovskim ar dziesmu “I’m Just a Sinner”.

No pusfināla “Supernovas” fināla šovam kvalificēsies desmit dalībnieki, kuri būs ieguvuši augstāko vērtējumu. Žūrijai un LTV būs iespēja finālam izvirzīt vienpadsmito dalībnieku, taču “wild card” varēs izvēlēties arī nepiešķirt.

Gan pusfinālā, gan finālā skatītāju īsziņu un telefonbalsojuma rezultātus saskaitīs kopā ar žūrijas balsojuma rezultātiem. Katrai skatītāja balsij būs būtiska nozīme – par savu favorītu no viena tālruņa numura varēs zvanīt un sūtīt īsziņas neierobežotā skaitā.

Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu “Supernova 2022” pusfinālā noteica LTV izvēlētā žūrija. Konkursa mērķis ir atrast mākslinieku un populārās mūzikas skaņdarbu, kas pārstāvēs Latviju “Eirovīzijas” dziesmu konkursā Turīnā šogad maijā.