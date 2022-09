NBS kapteinis Jānis Slaidiņš. Foto: ekrānuzņēmums

SPECIĀLIZLAIDUMS. Jaunākais par karu Ukrainā ar Jāni Slaidiņu







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā ASV telekanālam CBS pavēstījis, ka Izjumā atklāti vēl divi masu kapi ar simtiem līķu.

“Šodien es saņēmu vairāk informācijas. Atrasti vēl divi masu kapi, lieli kapi ar simtiem cilvēku. Mēs runājam par mazo pilsētu Izjumu,” sacīja Zelenskis.

23.septembrī tika pabeigta līķu izcelšana no cita masu kapa netālu no Izjumas. No tā tika izcelti 436 cilvēku līķi.

“Lielākajai daļai no tiem ir vardarbīgas nāves pazīmes, un 30 ir spīdzināšanas pazīmes. Ir līķi ar virvi ap kaklu, ar sasietām rokām, ar lauztām ekstremitātēm un šautām brūcēm,” paziņoja Harkivas apgabala militārās pārvaldes vadītājs Olehs Sinegubovs.