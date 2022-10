“LVM” sagatavotajos parauglaukumos skolēniem ir iespēja iejusties mežkopja profesijā, salīdzinot koksnes daudzumu jeb krāju un analizējot atšķirības. Digitālajā vidē “www.mezotajs.lv” apgūtās pētnieciskās prasmes var likt lietā lauka darbā un piedalīties sacensībās par labākajiem pētījumiem. Foto: Mārupes pamatskolas arhīva

Spēle “Mežotājs” – domāt zaļi un pelnīt Ieteikt







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Paraudzīties uz mežu ne tikai kā uz aizsargājamu platību, bet arī kā uz resursu, kuru rūpīgi un apzināti kopjot, var radīt darba vietas un pelnīt – šādu iespēju sniedz AS “Latvijas valsts meži” (“LVM”) projekts – pētnieciskā spēle “Mežotājs” 8.–9. klašu skolēniem. Tā stāsta gan par meža kopšanu, gan praktiski parāda, kā iegūt lietderīgu koksni, tā veicinot tautsaimniecības attīstību. Šāds domāšanas veids mūsdienu jaunietim šķiet daudz pievilcīgāks un uz nākotni vērsts nekā dabas kā neaizskaramas “svētās govs” formāts, kur neko nedrīkst aiztikt, plūkt, zāģēt vai kā citādi izmantot.

Spēle izstrādāta sadarbībā ar Latvijas Universtiātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru un saista mācības ar reālo dzīvi ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos.

“Būtībā šis projekts jau agrā vecumā ļauj jauniešiem attīstīt sapratni, ka nevar atdalīt trīs lietas – zaļo domāšanu, veiksmīgu ražošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu,” tā Mārupes pamatskolas skolotāja Daiga Krieviņa, piebilstot, ka dalība projektā no skolotāja skatpunkta ir ļoti vienkārša. Teorētiskā un praktiskā daļa ir kārtīgi izstrādāta, turklāt piedāvātos teorijas uzdevumus viegli var papildināt arī ar skolotāja paša veidotiem uzdevumiem.

Teorija, prakse un tehnoloģijas

“Vispirms mācību stundu laikā skolēni kopā ar skolotāju apgūst teorijas uzdevumus un izmēģina praktiskās iemaņas tuvējā parkā. Tad var doties uz mežu. Izvēle ļoti vienkārša – var doties uz kādu no “LVM” piedāvātajiem nogabaliem vai arī izvēlēties skolai tuvāko mežu vai parku. Projekts piedāvā sagatavotas darba lapas trīs līmeņu projektiem, no kuriem skolotājs izvēlas klasei un skolas atrašanās vietai piemērotāko. Ja praktiskā darba veikšanai izvēlas “LVM” nogabalus, tiem piekļūšana ir ar skolas organizētu autobusu vai sabiedrisko transportu, to apvienojot ar pārgājienu,” stāsta skolotāja. Mārupes pamatskolas jaunieši izmantoja sabiedrisko transportu un tad mēroja gandrīz 10 km garu pārgājienu Jelgavas novada Dalbes mežos.

Piedāvātie nogabali ir ērti atrodami ar “LVM” Geo-lietotnes palīdzību, savukārt galapunktos augošie parauglaukumu centrālie koki ir skaidri un nepārpotami iezīmēti. Taču, ja nav iespējams doties uz projektā norādītajiem nogabaliem, Geo-lietotnē var atrast datus arī par citiem nogabaliem un tos ērti izmantot projektā.

“Man kā skolotājai bija ļoti vienkārši organizēt pārgājienu, jo, ierādot jauniešiem lietotni, viņi paši ērti varēja orientēties un atrast norādīto teritoriju. Skolēniem šādi projekti patīk, jo tas ir kas ­jauns – ar piedāvāto teoriju un tehnoloģijām jaunietim var dot lielāku brīvību darba plānošanā. Starp citu, audzinošs moments ir līdzās meža pētīšanai klātesošais Cūkmena tēls, kurš māca bērniem nemēslot mežā un savākt izlietotos sviestmaižu papīrus vai citus atkritumus,” tā skolotāja.

Arī profesijas izvēle

Līdzās meža izpētei ir vēl kāds būtisks faktors, proti, dalība projektā aktualizē jauniešu iespēju nākotnē strādāt kādā no mežsaimniecības profesijām. Tas 8.–9. klasē ir īpaši svarīgi, jo šajā laikā skolēni sāk pamazām apzināt savu nākotnes izvēli un ir ieinteresēti uzzināt ko jaunu.

“Jāatzīst, ka “Mežotājs” deva jaunu iedvesmu vēl vairāk tuvināt mācību procesu tautsaimniecībai un stāstīt par nozarēm, kurās jaunieši varēs nākotnē strādāt Latvijā, tādā veidā aktualizējot arī karjeras izglītību Latvijā, vienlaikus savus mācību priekšmetus padarot tuvākus reālai uzņēmējdarbībai. Proti, parādīt, ka daba Latvijā ir ne tikai skaista, bet arī ļoti lietderīga. Tas piešķir vieglāk saskatāmu praktisku pielietojumu fizikas un ķīmijas nozarei nākotnē, kas savukārt motivē skolēnu mācīties. Līdz ar to ieguvēji ir visi – man kā skolotājai ir iespēja teorijas apguvi tuvināt reālām lietām, skaidrot jauniešiem, ka tā ir viņu nākotnes karjeras iespēja. Savukārt skolēni daudz vairāk uzzina par tautsaimniecībā notiekošo, un ļoti iespējams, ka jaunieši, kas jau no pamatskolas laikiem ir virzīti uz šādu veidu nozarēm, arī nākotnē varētu to izvēlēties kā savu karjeras turpinājumu.”

PIEREDZE

Mārupes pamatskolas 9.a klases skolēns Matīss Cīrulis. “Mežotāja” projekts viņu iedvesmoja pētīt fotosintēzi un tās iespējas zaļās enerģijas iegūšanā.

“Dalība projektā noteikti bija tā vērta. Jāsaka gan, ka pastaiga Dalbes mežos noteikti bija nogurdinoša un pagara, taču tas noteikti nebija izniekots laiks. Es uzskatu, ka zināšanas par mežu noteikti ir noderīgas jau tagad un arī nākotnē. Rodas jauns skatījums, jo dabaszinātņu skolotāji izstrādā īpašus uzdevumus, kas ļauj padziļināti izpētīt gan meža augsnes, gan augu daudzveidību un fotosintēzi, kā arī ieskatīties koksnes fizikālajās un ķīmiskajās īpašībās. Domāju arī, ka šo projektu noteikti var uzlabot un turpināt pētīt tālāk. Skolā esam sākuši projektu, kurā, eksperimentējot ar hlorofilu, cenšamies izpast tā pielietojumu nākotnes enerģijas ieguvē. Manuprāt, šādi projekti skolā ir ļoti svarīgi, jo tas paver jaunu perspektīvu un ļauj saprast un apjaust savas prasmes un intereses.”

Publikācija tapusi sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”