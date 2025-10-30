Foto. pexels.com/reneterp

“Mums kājas kļuva kā vate!” Izkrītot pa 4.stāva logu, Krievijā gājusi bojā jaundzimusi meitenīte 0

LA.LV
14:33, 30. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas ciematā Vasiļjevo notikusi sirdi plosoša traģēdija – 21 dienu veca meitenīte gājusi bojā, kad viņas piecus gadus vecā māsa izmetusi viņu pa 4. stāva logu. Jaundzimusī nokritusi aptuveni no 12 metru augstuma uz betona.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc!
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
“Nevienā no ierakstiem, nevienā skaņu celiņā…” Dienesta pārbaudē saistībā ar suņu nošaušanu atklāti smagi pārkāpumi 13
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu teikto, abus bērnus māte atstājusi vienus mājās, kamēr pati devusies ciemos pie drauga, bet tēvs bijis darbā, vēsta vietne Express.

Garāmgājēji dzirdējuši kliedzienus pa dzīvokļa logu un drīz vien uz ielas pamanījuši nekustīgu zīdaini. “Mums kājas kļuva kā vate,” stāsta aculiecinieki, šokēti par redzēto.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atņems titulus un izliks no rezidences! Bekingemas pils nāk klajā ar svarīgu paziņojumu
“Atlaide, kas nav atlaide!” Klients neizpratnē par veikala rīcību – nevainīgs Halovīna triks vai klientu maldināšana?
Veselam
Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc!

Neatliekamās palīdzības mediķi notikuma vietā apstiprināja jaundzimušās nāvi. Krievijas Izmeklēšanas komiteja uzsākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.

Vietējie avoti norāda, ka piecgadīgā lielā māsa, iespējams, bijusi greizsirdīga uz jaundzimušo. Izmeklētāji pētī, vai šī greizsirdība pamudināja mazo meiteni uz šādu rīcību, kā arī mātes lēmumu atstāt bērnus bez uzraudzības. Mātei draud cietumsods par nolaidību, atstājot bērnus bez pieskatīšanas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Neticami, bet fakts! Helsinkos jau gadu nav noticis neviens šāds gadījums – par ko ir stāsts?
Krimināls
VIDEO. Traģēdija pie “nelegālās taciņas”: vīrietis reibumā paliek bez ekstremitātes, uz sliedēm glābjot kādu sievieti
Patiess stāsts: 30 gadus veca sieviete izdzīvo pēc zibens spēriena un atklāj, kā tas izmainījis viņas dzīvi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.