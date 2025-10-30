“Mums kājas kļuva kā vate!” Izkrītot pa 4.stāva logu, Krievijā gājusi bojā jaundzimusi meitenīte 0
Krievijas ciematā Vasiļjevo notikusi sirdi plosoša traģēdija – 21 dienu veca meitenīte gājusi bojā, kad viņas piecus gadus vecā māsa izmetusi viņu pa 4. stāva logu. Jaundzimusī nokritusi aptuveni no 12 metru augstuma uz betona.
Saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu teikto, abus bērnus māte atstājusi vienus mājās, kamēr pati devusies ciemos pie drauga, bet tēvs bijis darbā, vēsta vietne Express.
Garāmgājēji dzirdējuši kliedzienus pa dzīvokļa logu un drīz vien uz ielas pamanījuši nekustīgu zīdaini. “Mums kājas kļuva kā vate,” stāsta aculiecinieki, šokēti par redzēto.
Neatliekamās palīdzības mediķi notikuma vietā apstiprināja jaundzimušās nāvi. Krievijas Izmeklēšanas komiteja uzsākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.
Vietējie avoti norāda, ka piecgadīgā lielā māsa, iespējams, bijusi greizsirdīga uz jaundzimušo. Izmeklētāji pētī, vai šī greizsirdība pamudināja mazo meiteni uz šādu rīcību, kā arī mātes lēmumu atstāt bērnus bez uzraudzības. Mātei draud cietumsods par nolaidību, atstājot bērnus bez pieskatīšanas.