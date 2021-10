Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits pārsniedzis 500 gadījumu robežu







Papildināts plkst.16.20.

Latvijas slimnīcās pagājušajā diennaktī ievietoti 76 jauni Covid-19 pacienti, no tām izrakstīti 39, līdz ar to kopējais stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis no 490 līdz 518, liecina Nacionālā veselības dienesta sniegtā informācija.

Iepriekš stacionēto Covid-19 pacientu skaits pārsniedza 500 gadījumu robežu 28.maijā. Arī toreiz hospitalizēto kopskaits bija 518.

Patlaban Latvijas slimnīcās ar vidēji smagu slimības gaitu ārstējas 453 Covid-19 pacienti, bet 65 cilvēkiem slimības gaita ir smaga. Tādējādi 12,55% stacionēto šobrīd ir ar smagu slimību gaitu.

Kopumā līdz šim no ārstniecības iestādēm izrakstīti 15 260 Covid-19 pacienti.

Saskaņā ar veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) 31.augusta valdības sēdē sniegto informāciju, stacionēto skaitam pārsniedzot 500 gadījumu robežu, ietekmēta tiktu pārējo pakalpojumu sniegšana un hronisko pacientu aprūpe, un dienas stacionāru darbs tiktu ierobežots.

Pacientu skaitam pārsniedzot 500, atbilstoši valdības sēdē sniegtajai informācijai, Covid-19 pacientu uzņemšana sāktos arī reģionālajās slimnīcās.

Veselības ministrija aģentūrai LETA piektdienas pēcpusdienā nesniedza informāciju par to, vai šobrīd, kad šis rādītājs ir pārsniegts, Covid-19 pacientu uzņemšanā ir iesaistījušās arī pārējās reģionālās slimnīcas.

Taču ceturtdienas Veselības ministrijas paziņojumā presei vēstīts, ka “tiks veiktas izmaiņas hospitalizācijas plānā, būs nepieciešama visu slimnīcu sadarbība pacientu ārstēšanā un notiks plānveida stacionāro un dienas stacionāru pakalpojumu ierobežošana slimnīcās”.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1127 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par četriem Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Aizvien turpina pieaugt divu nedēļu saslimstības kumulatīvais rādītājs, kas pēdējās diennakts laikā ir pieaudzis no 486,5 līdz 517,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi kumulatīvā divu nedēļu saslimstība pārsniedza 500 gadījumu robežu 25.februārī, kad šis rādītājs bija 501.

No visiem vakar reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 876 bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 251 – vakcinēts.

Aizvadītajā diennaktī reģistrēti četri Covid-19 pacientu nāves gadījumi, no kuriem viens cilvēks bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 25 460 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 4,4%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 159 418 cilvēkam, bet miris 2721 ar šo slimību sasirgušais.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 9804 personas. Pēdējo reizi divās nedēļās saslimušo kopskaits pārsniedza 9000 5.martā, kad šis rādītājs bija 9374.