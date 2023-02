Rīgas dome informē par situāciju ar bīstamajām ēkām ar plaisām Krišjāņa Valdemāra ielā Rīgā

Rīgas mērs Staķis paziņo, ka būvinženieris apsekos Kr.Valdemāra ielas ēku, no kuras evakuēja 33 cilvēkus







Paredzēts, ka šodien ēkās Krišjāņa Valdemāra ielā, no kurām evakuēti 33 iedzīvotāji dosies iekšā sertificēts būvinženieris, kurš specializējas šajā jautājumā, svētdien preses brīfingā sacīja Rīgas domes mērs Mārtiņš Staķis (PP).

“Būvinženierim būs jādod padziļināts slēdziens, ko gaidām pēc iespējas ātrāk. Parasti šādi jautājumi aizņem pat vairākas nedēļas, tomēr pirmkārt ir svarīgi, lai būvinženieris pasaka, ko darīt ar satiksmi, jo šī ir viena no tādām pilsētas satiksmes artērijām,” sacīja Staķis.

Viņš norādīja, ka šobrīd ir izvirzīti trīs svarīgākie uzdevumi, tostarp nepieciešams saprast, kas noticis ar ēku un novērst bīstamību, saprast, kas notiek ar satiksmi, un kā palīdzēt mājas iedzīvotājiem.

Kā norāda Rīgas domē, pašvaldībā pieņemts lēmums par saviem līdzekļiem nodrošināt ēku tehniskā apsekojuma atzinuma sagatavošanu par to, kādas darbības jāveic, lai novērstu bīstamību un atjaunotu satiksmi. Šāds lēmums pieņemts ar mērķi atjaunot satiksmi Krišjāņa Valdemāra ielā pēc iespējas ātrāk.

Par bīstamības novēršanas pasākumiem un termiņiem, kā arī satiksmes atjaunošanu varēs izdarīt secinājumus pēc tehniskā atzinuma saņemšanas, kā arī ēkas īpašnieku lēmumiem par to atjaunošanu.

“Sestdien no Rīgas domes puses pie ēkas bija ieradies būvvaldes pārstāvis, kas veica pirmsšķietamu apsekošanu un viņa slēdziens bija tāds, ka ēka nav dzīvošanai lietojama, kā arī ir slēdzama satiksme ēkas tuvumā,” sacīja Staķis.

Šobrīd ir veikta satiksmes pārorientācija uz citām ielām, tomēr šis ir krīzes risinājums. Līdz situācijas atrisināšanai, turpmāk būs jāizvieto zīmes, jāskaidro iedzīvotājiem, kur pārvietoties, jādomā par satiksmes regulāciju, kā arī apstāšanās un stāvēšanas maiņu.

Vienlaikus Rīgas mērs norādīja, ka pašreiz nevēlas spekulēt, kāpēc plaisas ēkās radušās. “Šobrīd nav pilnīgi skaidra visa bilde, tomēr māja nav bijusi labā stāvoklī, kas bija zināms iepriekš, bet kādas darbības veiktas, to vēl nepieciešams precizēt,” norādīja Staķis.

Rīgas mērs sacīja, ka, “esam sazinājušies gan ar vienas mājas biedrības vecāko, gan otras mājas apsaimniekotāju, skatīsimies, kāda sarakste bijusi par iepriekšējiem gadiem, tomēr šobrīd šī informācija tiek vākta kopā”.

Komentējot to, kāpēc šāda situācija vakar radusies, Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis norādīja, ka policija saņēma informāciju no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) par bīstamību ēkā, un, iespējams, VUDG saņēmis ziņojumu no iedzīvotājiem par plaisām ēkā.

Jau vēstīts, ka sestdienas vakarā Rīgā VUGD darbinieki saņēma izsaukumu uz kādu ēku Krišjāņa Valdemārā ielā, jo tajā izveidojušās plaisas.

VUGD informē, ka plkst.18.52 glābēji saņēma izsaukumu uz Krišjāņa Valdemāra ielu, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju daudzstāvu ēkā ir izveidojušās plaisas.

Foto: Edijs Pālens/LETA Plaisas ēkā Kr.Valdemāra ielā Rīgā.

Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka ēkā ir izveidojušās redzamas plaisas un sāka cilvēku evakuāciju. Notikuma vietā sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju tika nodrošināts autobuss evakuēto cilvēku izmitināšanai.

Informācija par ēkas stāvokli nodota Rīgas pilsētas būvvaldei. Uz notikuma vietu bija devušies 23 glābēji.

VUGD informē, ka no divām blakus esošām ēkām sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju evakuēti 33 cilvēki, suns un divi kaķi.

Rīgas domes pārstāvis Mārtiņš Vilemsons aģentūru LETA informēja – lai koordinātu palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, notikuma vietā ieradušies Rīgas vicemēri Linda Ozola un Edvards Ratnieks (NA/LRA), kā arī dažādu valsts un pašvaldības dienestu pārstāvji.

Ja ēka pēc ugunsgrēka vai citas nelaimes nav izmantojama, dzīvokļu īpašniekiem Rīgas pašvaldība piedāvā saņemt gan sociālo palīdzību, gan iespēju apmesties pagaidu miteklī.

Dome informē, ka evakuētajiem iedzīvotājiem ir tiesības pašvaldībā saņemt krīzes pabalstu – līdz 500 eiro vienam cilvēkam vai līdz 1000 eiro ģimenei.

Trīs iedzīvotāji no evakuētajām ēkām Kr. Valdemāra ielā lūguši atbalstu izmitināšanai

Trīs iedzīvotāji no evakuētajām ēkām Krišjāņa Valdemāra ielā lūguši atbalstu izmitināšanai, svētdien preses brīfingā sacīja Rīgas vicemēre Linda Ozola.

Pašlaik iedzīvotāji mājās atgriezties nevar, nav iespējams pat ieiet ēkās pēc mantām.

Šiem iedzīvotājiem nodrošināts atbalsts krīzes režīmā, izmitinot piecas dienas. Vienlaikus Ozola norādīja, ka arī tie iedzīvotāji, kas pašreiz raduši patvērumu pie draugiem, var vērsties pēc patvēruma, un lai to saņemtu, jāvēršas Rīgas pašvaldības policijā.

“Apzinoties, ka situācija var ieilgt, iedzīvotājiem, kam nepieciešama ilgtermiņa palīdzība ar mājokli, pašvaldība sniegs visu atbalstu, vēršoties mājokļu vides departamentā vai apkaimju iedzīvotāju centros,” sacīja Ozola, norādot, ka precīza informācija tiks publiskota Rīgas domes mājaslapā.

Ozola sacīja, ka iedzīvotājiem ir iespējams pieteikties krīzes pabalstam. Attiecībā uz vienu cilvēku pabalsts ir pielīdzināts vienam minimālajam atalgojumam valstī, kas ir 620 eiro vienam cilvēkam vai 1240 eiro uz vienu mājsaimniecību. Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Rīgas sociālajā dienestā.

Savukārt gadījumos, ja nepieciešama cita palīdzība, piemēram, iedzīve, pārtika un apģērbs, jāvēršas sociālajā dienestā, un pašvaldība to nodrošinās, sacīja Ozola.

“Operatīvajā sanāksmē lēmām, ka aktīvi apzināsim veidus, kā sasniegt visus skartos iedzīvotājus šajās ēkās, lai tuvākajās dienās rīkotu atsevišķu sanāksmi ar šo māju iedzīvotājiem un skaidrotu situāciju, tostarp, kādi ir nākamie soļi, kādas ir palīdzības iespējas, kā arī kāda ir māju īpašnieku atbildība un līdzatbildība,” norādīja Ozola.