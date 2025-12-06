Vai ASV nodos Ukrainu? Ivars Ijabs pauž, ka pēdējā laikā ir aizdomīgi daudz informāciju noplūžu… 0

18:29, 6. decembris 2025
LA.LV jau vēstīja, ka Eiropas līderi brīdinājuši Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski būt uzmanīgam, norādot uz iespējamību, ka ASV varētu nodot Ukrainu miera sarunu laikā ar Krieviju. TV24 raidījumā “Globuss” Ivars Ijabs, Eiropas Parlamenta deputāts (“Renew Europe”/LA), politikas zinātņu doktors un LU asociētais profesors, komentēja medijos izskanējušo informāciju.

“Pēdējās nedēļās ir aizdomīgi daudz informāciju noplūžu,” sacīja Ijabs, kurš piebilda, ka tas noteikti nav gluži par velti, un ir kaut kādi iemesli, kāpēc informācija noplūst.

“Skaidrs, ka ir bijusi ļoti atklāta saruna, bet tas, kas mani iepriecināja no tā, kas tika atreferēts, ir tas, ka viņi (Eiropas līderi) tomēr diezgan adekvāti saprot, ka Ukraina ir jāatbalsta,” pauda Ijabs.

Uz jautājumu, vai sarunās izmantotais vārds – nodot – nav par asu, Eiropas Parlamenta deputāts atbildēja: “Protams, droši vien, ka Trampam tas īpaši nepatiks, bet es domāju, ka viņš ir visādus vārdus savā virzienā dzirdējis no daudziem pasaules līderiem.

Jautājums, kas šobrīd notiks tālāk? Jo, cik var noprast, tad tā slavenā tikšanās Maskavā ar Vitkofu un Kušneru Putinam ir beigusies ar neko. Tad ir jautājums, cik lielā mērā amerikāņi turpina piedalīties šajos procesos?

Bet kopumā mēs redzam, ka Eiropa tagad maksā par savu stratēģisko nolaidību pēdējos 30 gados. Viņus neviens par pilnu neņēma, un arī šobrīd tā nepieciešamība atbalstīt Ukrainu un Zelenski ļoti bieži ir vārdos, nevis reālos darbos un naudās.”

Atgādināsim, ka saskaņā ar telefonsarunas ierakstiem, kas nonāca medija “Spiegel” rīcībā, Mercs un Makrons sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un vairākiem citiem augsta ranga Eiropas politiķiem, brīdināja Ukrainas līderi, ka ASV varētu nodot Ukrainu un Eiropu.

“Pastāv iespēja, ka ASV nodos Ukrainu attiecībā uz teritoriju, skaidri nedefinējot drošības garantijas,” brīdināja Makrons. Kā atzīmēja Francijas prezidents, Zelenskim pastāv “lielas briesmas”.

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

