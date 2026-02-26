Tas vispār ir likumīgi? Iedzīvotājs pamana savā apkures rēķinā divas dīvainas ailītes 0
Ja nu reiz ir mēnesis, kurā runājam par apkures, elektrības rēķiniem daudz, tad tas ir februāris, jo visi esam saņēmuši janvāra rēķinos vienā no pēdējo gadu aukstākajām ziemām. Soctīklos daudzi apspriež savus rēķinus, dalās tajos, kādam X radies jautājums: kas tieši ir šīs divas ailītes – mēneša maksa un maksa par tirdzniecības pakalpojumu?

Arī mēs centāmies noskaidrot vairāk, tādēļ jautājām “Latvenergo”, kas slēpjas zem šiem diviem ierakstiem mūsu rēķinos.

“Elektroenerģijas pārdošanas nodrošināšanā pastāv gan fiksētās, gan mainīgās izmaksas un pēc šāda principa ir veidots arī “Elektrum Dinamiskais” (jeb biržas cenas) produkts. Papildus pēc Baltijas valstu pievienošanās Eiropas energosistēmai 2025. gada februārī elektroenerģijas tirgotāji sedz arī iepriekš nebijušas izmaksas par balansēšanu elektrotīkla frekvences stabilitātes nodrošināšanai. Līdz ar to kopējo rēķinu klientam veido vairākas komponentes, kur katra sedz atšķirīgu izmaksu veidu – gan fiksētas izmaksas, kas jāsedz neatkarīgi no klienta patērētā elektrības daudzuma, gan mainīgas izmaksas, kas rodas tieši no patērēto kWh daudzuma,” paskaidro uzņēmuma pārstāve.

