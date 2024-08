Verschiedene frische Smoothies werden umrahmt von frischen Früchten © Markus Mainka – Fotolia.com

Autors: Māra Lapsa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kā un cik daudz jādzer?

Ja virtuves aprīkojumā atrodama elektriskā sulu spiede, svaigu sulu baudīšana ikdienā ir krietni reālāka nekā gadījumā, ja sula jāiegūst, beržot dabas veltes caur sietu vai rīvējot uz vissmalkākās sakņu rīves.

Svaigās sulas ir vērtīgākas tāpēc, ka tās izdzeram neilgi pēc izspiešanas, tajās saglabājas maksimālais augļa vai dārzeņa bioloģiski aktīvo vielu kopums un vitamīni. Sulas organismā uzsūcas pārdesmit minūšu laikā, tās ieteicams dzert pusstundu pirms brokastīm, starp ēdienreizēm vai ar tām aizvietot ēdienreizi.

UZZIŅA

• 20 minūtes pirms un pēc sulas lietošanas nevajadzētu dzert ūdeni, jo tas vājina sulas vērtīgās īpašības.

• Vienā reizē nav vēlams izdzert vairāk par 400 ml, bet, ja ar sulu aizstāj atsevišķu ēdienreizi, var lietot pat līdz diviem litriem.

• Ja sula ir par stipru, to atšķaida ar minerālūdeni.

• Sulu vislabāk dzert caur salmiņu un pēc tam muti izskalot ar ūdeni. Lielais organisko skābju daudzums sulās mīkstina un iznīcina cietos zobu audus. Tieši tāpēc zobārsti neiesaka pēc sulas dzeršanas uzreiz tīrīt zobus ar zobu suku.

Cik sulas dzert? Diētas ārsts Andis Brēmanis:

– Dzert svaigi spiestu sulu ir labi, jo tas ir viens no veidiem, kā organisms var uzņemt dārzeņus, augļus un ogas. Tomēr sula ir tikai daļa no konkrētā produkta, tāpēc dzert tikai sulu un neēst pašus augļus un dārzeņus nav ieteicami.

Spiežot sulu, viena daļa aiziet biezumos, kurus daudzi reāli izmet miskastē, kaut biezumi ir pilni ar šķiedrvielām un balastvielām, arī vitamīniem, kas pazūd līdz ar biezumiem, jo sulā nonāk mazāk vitamīnu. Ideāli būtu grauzt burkānus un ēst ābolus, tos rīvēt salātiņiem, plus vēl izspiest suliņu. Tajā pašā laikā nograuzt 300 gramus burkānu ir diezgan pagrūti, bet izdzert sulu – vieglāk. Tie, kas ir slinki burkānu grauzēji, izdzerot glāzi sulas, vismaz kaut mazliet nodrošina sevi ar vērtīgām uzturvielām.

Ja nokauts lielais ķirbis, jādomā, kā to visu izmantot. No tā var vārīt biezzupu, pierīvēt pankūku mīklai, marinēt un arī spiest sulu. Tai var pievienot burkānu sulu, lai ir garšīgaka saspēlīte. Nu, reizi dienā var izdzert šādu sulu salikuma glāzi – 200 ml, 400 ml, kaut vai puslitru, nekas slikts nenotiks. Uzmanīgākam jābūt ar tām sulām (piemēram, biešu un kāpostu), kas ir ļoti spēcīgas. Tās parasti izmanto kā vienu no sulu kokteiļa piedevām, ja gribas dažādot dzēriena sastāvu. Tomēr jāatceras, ka sula nav dzēriens, bet gan ēdiens. Tāpēc tā jādzer, nesteidzīgi malkojot.

No āboliem



Ābolus ieteicams spiest ar visu mizu un serdi, jo mizā ir vairāk vitamīnu nekā mīkstumā, bet serdē – minerālvielas. Dzer uzreiz pēc izspiešanas, jo ābolu sula ātri oksidējas.

Ar dzelzi, pektīnvielām, C vitamīnu, kalciju un kāliju bagātā sula pazemina holesterīna līmeni asinīs, izvada no organisma sāļus un toksīnus, palīdz, ja ir liela garīgā slodze, tai piemīt ādu balinošas īpašības.

No burkāniem

Valda Semjonova foto



Mājās spiesta rīvētu burkānu sula labi der, gan aizvietojot ēdienreizi, gan arī kā saldais ēdiens. Pēdējā variantā to iespējams arī dažādi papildināt, piemēram, pievienot saldo krējumu un uzputot.

Svaigi spiesta burkānu sula lieti noder cīņā ar vīrusiem. Ja vēlas šo līdzekli padarīt īpaši efektīvu, sulai var pievienot sarīvētu ķiploku. Savukārt, pievienojot eļļu, labāk uzsūksies burkānā esošais beta karotīns.

Atbrīvo organismu no sārņiem, tonizē to, normalizē vielmaiņu, uzlabo redzi un ādas aizsargspējas.

Ko iesākt ar masu, no kuras sula izspiesta vai izrīvēta? Ja smalkās burkāna vai bietes skaidiņas nolemts izmantot, piemēram, kā zupas sastāvdaļu, tās pievieno pakāpeniski – masa ir ļoti sausa, tāpēc sevī uzsūks prāvu daļu zupas ūdens un piebriedīs. Interesants risinājums ir pievienot daļu sausās masas pankūku mīklai, tādējādi iegūstot ābolu, burkānu vai kādu citu dārzeņu pankūkas. Taču no veselīguma viedokļa vispareizāk ir daļu no biezumiem iejaukt atpakaļ sulā un šādu biezsulu vai biezeni apēst. Šādā gadījumā organisms iegūs ne tikai vit­amīnus un garšīgu padzērienu, bet arī šķiedrvielas, kuru tam parasti trūkst.

No bietēm



Šī sula, sajaukta ar dzērveņu sulu, normalizē asins sastāvu, ārstē mazasinību, uzlabo ādas krāsu, vairo imunitāti. Kaut dara daudz laba, to neiesaka dzert vienu, jo var būt organismam par spēcīgu, var rasties īslaicīgas problēmas ar kuņģi. Jāņem arī vērā, ka pēc izspiešanas jāļauj nostāvēties. Biešu sulu var atšķaidīt ar ūdeni, var pievienot burkānu sulu vai arī ar to bagātināt dažādu dārzeņu sulu kokteiļus.

No kāpostiem



Ar sēru, jodu, selēnu, C vitamīnu un citām vērtīgiem vitamīniem un minerālvielām bagātā kāpostu sula ir ļoti efektīvs organisma attīrītājs, veicina vielmaiņas procesus un palīdz pret aizcietējumiem. Bet jāņem vērā, ka tā var izraisīt vēdera spazmas, tāpēc jālieto nelielā daudzumā vai jāpapildina ar citu dārzeņu un garšaugu (piemēram, ķirbja, pētersīļa, selerijas) sulu.

No ķirbjiem



Ar dzelzi, magniju, kāliju un dažādiem vitamīniem piesātināto ķirbju sulu ieteicams spiest un dzert sievietēm, kam ir liekā svara problēmas. Organismu atbrīvo no liekā šķidruma, mazina tūsku, palīdz izvadīt nierakmeņus. Šo sulu arī vēlams dzert, ja ir cukura diabēts vai moka bezmiegs, jo tai piemīt nomierinošs efekts.

No kartupeļiem



Spēcina organismu, tāpēc iesaka cienījama vecuma cilvēkiem. Uzlabo vielmaiņu, veicina barības sagremošanu, līdz, ja cieš no kuņģa un zarnu trakta slimībām. Ja ir kādi gremošanas traucējumi, var dzert kartupeļu sulu, kurai pievienota arī burkānu un seleriju sula.

No sīpoliem un ķiplokiem



Ja pie durvīm klauvē slimība vai arī, ja sasirgt jau gadījies, kā vienu no drošākajiem dziednieciskajiem līdzekļiem var lietot sīpolu un ķiploku sulas dažādās kombinācijās ar iepriekš minētajiem dārzeņiem. Par šo garšaugu sulas ārstnieciskajām īpašībām būs iespējams pārliecināties, slimības atvairīšanas nolūkā dzerot sīpolu sulas un medus maisījumu, sastāvdaļas ņemot vienādās attiecībās.

No greipfrūtiem



Ziemā palīdz organismam pārciest vitamīnu trūkumu. Apēdot vidēji lielu greipfrūtu vai no vairākiem augļiem izspiežot sulu, organisms tiek nodrošināts ar vajadzīgo C vitamīna diennakts devu, pasargājot to no saaukstēšanās un infekcijas slimībām, kā arī stiprinot imunitāti. Greipfrūts ir bagātīgs pektīna avots, kas sekmē holesterīna līmeņa pazemināšanos asinīs, bet tajā esošā folijskābe nepieciešama šūnu veidošanās procesā. Skaistā dzimuma pārstāves noteikti iepriecinās greipfrūtu spēja sekmēt svara samazināšanos, stimulēt matu augšanu, uzlabot garastāvokli un novērst celulītu. Ēdot greipfrūtus un dzerot no tiem izspiestu sulu, var cerēt arī uz ādas struktūras uzlabošanos.

No apelsīniem



Šo citrusaugļu sulai raksturīga izteikti tonizējoša iedarbība, kas uzlabo vielmaiņu un aktivizē visas organisma funkcijas. Tā satur daudz C vitamīna un folijskābi, kas pazemina sirds slimību risku, savukārt apelsīnos esošais magnijs nepieciešams sirds un muskuļu stiprināšanai. Cilvēka veselībai tikpat svarīgas ir šajā dienvidu auglī esošās šķiedrvielas un pektīnvielas, kas veicina holesterīna un kaitīgu vielmaiņas pārpalikumu izvadīšanu no organisma. Tie vēl nav visi apelsīna labie darbi. Oranžais bumbulis satur arī skaistuma vitamīnu biotīnu, kas rūpējas par veselīgu ādu un matiem, bet tajā ietilpstošais kālijs gādā par kaulu un nagu stiprumu.