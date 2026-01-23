“Suņus -18 grādos jāatstāj sasalušā mašīnā” – sarežģītā situācijā pērn iegādāta “Renault” pārdevēji risinājumu nenodrošina 0
20. janvāris, plkst. 7 no rīta, Lietuva, 40 kilometri līdz Latvijas robežai, gaisa temperatūra -18 grādu, dažus mēnešus veca “Renault” automašīna apstājas ceļa malā ar dzinēja kļūmi un uzrakstu “stop”. Mašīnā četri cilvēki un seši suņi, kas dodas mājup no izstādes Slovēnijā. Zvans uz “Renault” tehnisko palīdzības dienestu, kam seko “risinājums” – cilvēkiem pakaļ atbrauks transports, bet suņus ir jāatstāj sasalušajā mašīnā šosejas malā. Šādā situācijā nesen nokļuva četri latvieši.
Šī nepatīkamā situācijā publicēta arī sociālajās vietnēs: “Esam palikuši -18 grādos uz ceļa aukstā mašīnā ar suņiem, bez atbilstoša atbalsta un palīdzības no “Renault” atbalsta centra!!! Šodien, 20. janvārī, 7 no rīta mājupceļā no Slovēnijas, 40 km no Lietuvas – Latvijas robežas, kad mūsu mašīna “izmeta” ziņojumu – “Dzinēja kļūmes draudi – STOP”. Reaģējot uz mašīnas signāliem un brīdinājumu, apstājāmies ceļa malā, izslēdzot motora dzinēju, jo nezinājām, kas tieši ir noticis. Nekas nekūp un nesmird, bet mašīna “kliedz” STOP, līdz ko to iedarbina. Operatīvi zvanījām uz Renault 24/7 palīdzības dienestu, izskaidrojot visu situāciju.
Un tad sākās pats trakākais. Sieviete otrā telefona galā izjautāja, vai mums ir bagāža uz ko tika atbildēts, ka mēs esam četri cilvēki un 6 suņi – divi Vācu dogi, trīs “stafi”, un serbu dzinējsuns, plus – mūsu mantas. Uz ko saņemam atbildi, ka var tikt atsūtīts transports, lai aizvestu tikai cilvēkus uz apkopes centru, suņi var palikt mašīnā, kura tiks vilkta līdz apkopes centram. Aukstā mašīnā bez cilvēkiem uz evakuatora ar suņiem!!!! Uz ko loģiski atbildējām – nekādā gadījumā suņus aukstumā neatstāsim mašīnā! Bet mums uz to atbildēja, ka dos ziņu par evakuatora ierašanos un lai atsūtām savu lokāciju.
Esam bijuši ceļā kopš 19. janvāra pulksten 12:00, visu dienu un nakti braucot, emocijas ņēma virsroku. Neviens mums nepiezvanīja pusotru stundu, kuras laikā mēs sēdējām atdzisušā mašīnā ar suņiem, mašīnai bija aizsaluši logi un suņi bija sasegti zem segām. Neviens pat mums neatzvanīja, lai pateiktu, ka dzinējs drīkst darboties, ka tikai braukt nedrīkst kaut minējām, ka mašīna ir izslēgta un ārā ir mīnus 18 grādu. Mēs nekad nebijām bijuši tādā situācijā un nezinājām, kā rīkoties. Visu laiku zvanījām “Renault” palīdzības dienestam, un nu jau tajā brīdī, vairākas reizes mums neviens vairs necēla klausuli.
Tā bija otrā reize, kad skaidri un gaiši bija pateikts, ka bez suņiem mēs nekur nebrauksim.
Pa to laiku draugi bija jau visus apzvanījuši un sagādājuši busu, lai no Rīgas brauktu mums pakaļ. Mēs uzdarbinājām mašīnas dzinēju – ja svils, tad lai svilst, citādi pusotras divu stundu laikā mēs un suņi bijām jau teju sasaluši… Pienāca trešais zvans no “Renault” lietuviešu kolēģiem un viss stāsts sākās atkal “pa riņķi”, ka suņus viņi netransportēs, bet tikai cilvēkus. Uz ko mēs atkal atbildam – bez suņiem mēs nekur nevaram braukt. Uz ko mums pateica – tad izvēlieties – vai nu jūs vai suņi. Kaut mēs tūkstošo reižu jau bijām pateikuši, ka bez suņiem mēs nekur nebrauksim un lūdzām rast risinājumu.
Pieminēsim, ka konkrētā automašīna ir pilnīgi jauna – tā iegādāta 2025. gada augustā kompānijā “Mūsa Motors Rīga” Latvijā. “Mūsa Motors”, vai jūs savus dzīvniekus atstātu -18 grādu salā, mašīnā, vienus pašus uz vairākām stundām un pēc tam tā mašīna uz evakuatora tiktu vilkta uz apkopes servisu?
“Ko viņi iesāktu servisā ar mašīnu, kurā ir seši suņi?”
Portāls LA.lv sazinājās ar automašīnas īpašnieci Laumu Jenču, viņa arī divu Vācu dogu saimniece – divi šie viņas suņi brauca mēroja tālo ceļu no Slovēnijas uz Latviju.
“Šie cilvēki, kas nokļuva šajā neapskaužamajā situācijā brauca ar manu mašīnu, diviem maniem suņiem un vēl četriem citiem uz izstādi Slovēnijā. Pirms 7 no rīta šoferis Lauris man zvanīja un sacīja, ka mašīna izmet kļūdu, ka ir problēmas ar dzinēju un braukt vairs nevar, tāpēc apstājušies malā. Protams, viņi apstājās, neviens no mums nezināja, vai ar šādu automašīnu vispār var braukt – ja nu aizdegas motors? Jāpiebilst, ka mašīna ir tikai dažus mēnešus veca – es to iegādājos līzingā kompānijā “Mūsa Motors Rīga” pagājušā gada augustā. Tas ir Renault Trafic modelis, dīzelis. Starp citu, šī ir jau otrā reize, kad šī mašīna mūs pieviļ uz ceļa. Pirmo reizi tas notika, kad braucām uz Poliju,” stāsta Lauma.
Viņa atceras 20. janvāra agrā rīta notikumus: “Protams, pirmais, ko darījām, zvanījām uz tehnisko palīdzības centru. Bet viņi uzreiz pateica, ka suņus viņi netransportēs, tie esot jāatstāj mašīnā. Kad jautāju, kur tad viņi to mašīnu ar visiem suņiem taisās likt, man atbildēja, ka atbraukšot evakuators, paņemšot mašīnu ar visiem suņiem un vedīšot uz servisu. Nopietni? Un ko tieši viņi iesāktu servisā ar mašīnu, kurā ir seši suņi, no kuriem divi Vācu dogi? Viens šis suns sver nepilnus 80 kg! Turklāt visi šie suņi bija īsspalvaini – neviens nebija ar tādu pavilnu, kas ziemā ārā varētu dzīvot. Šādi suņi tādos laika apstākļos pat pačurāt ārā iet ar mētelīti. Protams, tas viss ir absurdi – ārā mīnus 18 grādi, logi aizsaluši pat no iekšpuses, cilvēki un suņi pārsaluši, bet risinājums? Tieši nekāds. Saprotu, ka tā nav standarta situācija – droši vien, ka bieži nezvana uz tehnisko palīdzību cilvēki, kam mašīnā ir seši suņi, bet nu situācijas ir ļoti dažādas. Manuprāt, vissliktākais bija komunikācija – “ja reiz grāmatā rakstīts, ka ar suņiem nekur nevedīs, tad nevedīs”.
Evakuatora šoferis atbild – mašīna, kurā ir suņi, netiktu transportēta
Galu galā, mašīnas īpašniece, saprotot, ka tehniskais palīdzības dienests tomēr nekā nepalīdzēs, uz vietas Latvijā sākusi meklēt busu, ar ko braukt jau nosalušajiem draugiem un suņiem pakaļ uz Lietuvu. Tas arī izdevies.
Visu pametu – darbus, bērnus aizvedu uz bērnudārzu, atradu šoferi, jo tam busam bija mehāniskā ātrumkārba, bet es ar tādu pati braukt neprotu, un skrējām pakaļ. Sagaidījām tad arī evakuatoru, un šoferis, kas atbrauca ar to, starp citu, apliecināja, ka, ja viņš būtu atbraucis pakaļ mašīnai un ieraudzījis, ka tajā ir suņi, viņš to nevarētu uzvilkt uz evakuatora, jo tas nav droši un viņš to nedarītu. Viņš tā arī atbildēja – jūsu mašīna tādā gadījumā, ar visiem suņiem būtu palikusi uz ceļa. Līdz pat šodienai man no “Mūsa Motors Rīga” neviens nav piezvanījis vai atvainojies. Pilnīgs klusums… Es tad īsti nesaprotu, kāda jēga ir šādam “palīdzības dienestam”, ja tas nespēj atrisināt situāciju, kas konkrēti mūsu gadījumā bija pat bīstama – ārā tiešām bija liels sals, aukstums, mašīna stāvēja lauka malā, tuvumā nebija pilnīgi nekādas apdzīvotas vietas, kur aiziet sasildīties, padzerties vai nopirkt ēst… – saka Lauma.
“Mūsa Motors Rīga”: Notikums bija nestandarta un prasīja racionālu apstākļu izvērtēšanu
Sazinājāmies ar uzņēmumu “Mūsa Motors Rīga” un lūdzām par notikušo gadījumu sniegt komentāru. Saņēmām šādu rakstisku atbildi:
“Renault Assistance” ir bezmaksas pakalpojums automobiļa garantijas laikā, kura ietvaros automobilis, kas kļuvis nemobils tehniskas kļūmes dēļ, tiek bez maksas nogādāts uz tuvāko “Renault” pilnvaroto servisu, kā arī nodrošina pasažieru evakuāciju, izmitināšanu viesnīcā, atgriešanos mājās (arī no ārzemēm) vai nokļūšanu galamērķī, atkarībā no situācijas un klienta vēlmēm. Konkrētajā gadījumā “Renault Assistance” operators saņēma izsaukumu un piedāvāja palīdzību atbilstoši līguma noteikumiem, taču tika informēts, ka automobilī atrodas seši suņi.
Klients nolēma situāciju ar suņu evakuāciju risināt pats, izmantojot savus resursus, par ko liecina ierakstītās sarunas ar operatoru, kā arī saskaņotais autoevakuatora ierašanās laiks, lūdzot to aizkavēt līdz suņu aizvešanai. Mums, SIA “Mūsa Motors Rīga”, kā “Renault” pilnvarotajam pārstāvim, ir patiesi žēl, ka izveidojās šāda situācija — daudzi no mums ir suņu saimnieki un tos mīl tikpat ļoti kā klients, taču notikums bija nestandarta un prasīja racionālu apstākļu izvērtēšanu. Lūdzam ar izpratni attiekties pret to, ka automobiļa zīmols, ražotājs, pārdevējs, serviss un tehniskās palīdzības dienests nevar pasargāt no visiem iespējamajiem riskiem ceļojuma laikā.
Klientam tika sniegta “Renault Assistance” palīdzība atbilstoši “Eiropas Renault garantijas noteikumiem”, un automobilis tika nogādāts tuvākajā “Renault” pārstāvniecībā. Automobiļa tehniskās kļūmes iemesli šobrīd tiek skaidroti.
Renault oficiālais dīleris Latvijā: “Tas nav pieņemami!”
Portāls LA.lv sazinājās arī ar Renault oficiālo dīleri Latvijā SIA “Norde”, lai lūgtu komentāru par notikušo situāciju. SIA “Norde” izpilddirektors Eduards Ptičkins sarunā ar portālu saka: “Lai arī mūsu uzņēmumam ar šo konkrēto gadījumu nav nekāda sakara, jo kliente konkrēto automašīnu iegādājusies citā autosalonā, esmu apzinājis šo situāciju un redzēju arī atsauksmes sociālajos tīklos. Personīgi uzskatu, ka šāda situācija nav pieņemama, kad klientiem liek atstāt suņus aukstā mašīnā tik lielā salā. Pirmkārt, tas arī nav droši, jo automašīna, cik noprotu, atradās šosejas malā. Tik, cik man šobrīd ir pieejama informācija, sliecos domāt par to, ka ir notikusi kaut kāda kļūda komunikācijā un kāds kādu nav līdz galam sapratis. Es uzskatu, ka jebkurā situācijā vienmēr ir iespējams rast kādu risinājumu. Tomēr arī es pats personīgi savus dzīvniekus neatstātu aukstā, nepieskatītā automašīnā, kas apstājusies ceļa malā. Tas nav pieņemami.“