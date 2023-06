Ilustratīvs foto

Hokeja čempionāts spoži aizvadīts, jūtot līdzi gan ar sirdi, gan balsi. Tiesa gan, daudziem līdzi jušanas priekā to sanācis stipri pārslogot. Taču vasaras sezona ar Dziesmu svētkiem, kas vienos tūkstošiem balsu, un daudziem mūzikas festivāliem vēl tikai priekšā. Kā atkal nepazaudēt balsi un ko darīt, ja tā tomēr ir noticis?

“Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone skaidro, kas ir “pazaudēta” balss un kā to varētu nepieļaut, un iesaka vienkāršus līdzekļus, kas palīdz balsij atgriezties.

“Balss aizsmakuma gadījumā tembrs var mazliet mainīties, tas var kļūt zemāks, rupjāks un pieklusināts un var just arī nelielu skrāpējošu sajūtu kaklā,” saka farmaceite. “Pastāv tāds termins kā “vokālā higiēna”, kas aicina ievērot vienkāršus norādījumus gadījumā, kad balss ir zaudējusi savas skanīgās spējas.”

Sekojiet līdzi šķidruma daudzumam, kas uzņemat ikdienā

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā saglabāt savas balss veselību, ir dzert pietiekami daudz ūdens. Savukārt jāierobežo būtu tādu dzērienu uzņemšanu kā alkohols, kofeīnu saturošie dzērieni, gāzētie dzērieni, jo tie mēdz dehidratēt organismu jeb samazināt ūdens daudzumu gļotu slānī, kas ieskauj mūsu balss saites un dažreiz var pat palielināt aizsmakumu.

Izvairieties no papildus balss saišu noslodzes

Kad balss ir aizsmakusi, būtu jāizvairās no pārāk skaļas vai pārāk ilgas runāšanas. Ja balss saites ilgstoši ir pakļautas lielai slodzei, ar laiku var rasties balss pataloģijas, piemēram, balss saišu mezgliņi. Dažreiz valda maldīgs priekšstats, ka čukstot mēs radam mazāku slogu uz balss saitēm, taču tā nav. Tāpēc stipra balss aizsmakuma gadījumā, iespēju robežās balss saitēm būtu jāpiešķir brīvdiena.

Izvairieties no elpceļu kairinātājiem

Apkārtējā vide arī var ietekmēt balss veselību. Piemēram, ieelpojot automašīnu izplūdes gāzes, putekļus, spēcīgas ķīmiskas smaržu un izgarojumus, tie var papildus kairināt jaut tā jutīgās balss saites. Lai saglabātu balss saišu veselību, stipri jāsamazina vai pilnīgi jāatsakās no smēķēšanas, jāizvairās arī no pasīvās smēķēšanas.

Ne mazāk svarīgi – uzņemt sabalansētu uzturu, lai izvairītos no gastroezofageālā refluksa jeb atviļņa. Šī simptoma parādīšanās var tikai paildzināt balss saišu atjaunošanās procesu, jo izraisīs papildus kairinājumu.

Atjaunot balss skanīgumu var palīdzēt speciali līdzekļi

Lietderīgas būs sūkājamās konfektes vai pastilas, kas mitrina un palīdz mazināt balss aizsmakumu. Īpaši iecienīti ir līdzekļi, kas satur hialuronskābi. Var dot priekšroku arī eļļu saturošiem kakla aerosoliem, kuru sastāvā ir augu eļļas. Tās atvieglo kakla gļotādas kairinājumu un uztur to mitru un elastīgu, mazinot aizsmakušās balss radīto diskomfortu.

Kad vajadzētu meklēt ārsta palīdzību?

Farmaceits var palīdzēt, iesakot balss saites saudzējošu un ārstējošu līdzekli, taču ir situācijas, kad noteikti jākonsultējas ar ārstu.

“Ja balss aizsmakums turas ilgāk nekā trīs nedēļas, ja ir apgrūtināta rīšana, sajūta, ka kaklā ir “kamols”, parādās sāpes runājot un/vai ēdot, novērota apgrūtināta elpošana vai ir pilnīgs balss zudums (ilgāk par dažām dienām), noteikti jādodas pie ārsta,” mudina „Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.

