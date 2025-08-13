“Nav pamata priekam! Harisai gan būtu bijusi Baidena pieeja.” Profesors Andžāns par Ukrainas nākotni 0
Par situāciju Ukrainā un gaidāmo kompromisu starp Ukrainu un Krieviju TV24 raidījumā “Globuss” stāstīja Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Andžāns.
“Tramps ir bijis ļoti caurspīdīgs un visu laiku stāstījis savu formulu. Pirmkārt – tas ir Baidena karš. Ja nebūtu bijis Baidens, būtu Tramps, un nebūtu, viņaprāt, nozagtas vēlēšanas, nekāda kara nebūtu. To viņš faktiski min katrā atbildē – pastāsta no sākuma par lietu un tad saka, ka Baidens bija pie visa vainīgs un viņš vēlas atnest mieru. Mirst gan ukraiņi, gan krievi, viņš vēlas mieru, vienalga kādu, bet mieru,” norādīja Andžāns.
Viņš atgādināja, ka Tramps iepriekš Krieviju un Ukrainu salīdzinājis ar diviem maziem bērniem, kuri plēšas. “Kaut kad arī teica, lai izplēšas, tad gan jau panākts tiks kāds regulējums,” sacīja Andžāns.
“Šobrīd tādam lielam priekam vispār nav pamata, jo mēs caur tiem virpuļiem esam aizmirsuši, no kurienes nākam. Šogad Tramps ir sazvanījies sešas reizes ar Putinu, Vitkovs piecas reizes ticies ar Putinu. Pa vidu tam Ukrainai tika apturēta ieroču piegāde, izlūkinformācijas apmaiņa, Ukraina ir piespiesta. Bija arī bēdīgi slavenā Zelenska pazemošana Baltajā namā,” atzīmēja eksperts.
Pēc Andžāna teiktā, Ukraina ir piespiesta piekāpties. Ukraina vairs neiziet uz maksimālistiskām prasībām. “Normāls taisnīgs miers būtu tāds, ja Krievija atstātu pilnīgi visu Ukrainu, maksātu reparācijas, atdotu nozagtos bērnus u.t.t. Šobrīd uz spēles esošais kompromiss ir daudz vājāks – diezgan skaidrs, ka Ukraina neatgūs pazaudētās teritorijas,” viņš sacīja.
Krievija joprojām prasīs Ukrainas neitralitāti, nepievienošanos NATO, ierobežojumus Ukrainas bruņoto spēku izmēram un citas prasības, tostarp jaunas vēlēšanas Ukrainā.
“Līdz ar to arī gala kompromiss, lai vai kāds tas būtu, nebūs labs. Tas nebūs tāds, kāds būtu bijis, ja uzvarētu Kamala Harisa, viņai būtu bijusi Baidena pieeja, ka palīdzēs Ukrainai tik daudz un cik ilgi, cik vajadzēs,” uzsvēra Andžāns.
Viņš norādīja, ka arī šobrīd visa palīdzība, ko Amerika sniedz Ukrainai, ir Baidena laikā piešķirtā palīdzība, tostarp Kongresā apstiprinātie 60 miljardi. “Jaunas palīdzības Amerika vairs nedod. Tikko tika paziņots par 200 miljoniem jaunu pārdošanas palīdzību, šobrīd visa jaunā palīdzība, ko Amerika dod Ukrainai, par to maksā Eiropa vai pat Ukraina,” viņš piebilda.
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.