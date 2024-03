Francijas prezidents Emanuels Makrons otrdien sāka operāciju pret narkotiku tirdzniecību Marseļā un citās pilsētās, sakot, ka bandu cīņas pērn prasījušas desmitiem cilvēku dzīvību un padarījušas iedzīvotāju dzīvi nožēlojamu.

Apmeklējot Marseļu, kur šogad notiks daži no Parīzes Olimpisko spēļu pasākumiem, Makrons sacīja, ka pirmajos reidos tika aizturēti gandrīz 100 cilvēku.

“Marseļā un citās pilsētās Francijā mēs esam sākuši bezprecedenta operāciju, lai apturētu narkotiku tirdzniecību un nodrošinātu republikas kārtību,” Makrons rakstīja platformā “X” pēc ierašanās pilsētā.

Viņš paziņoja, ka operācija tiks sākta apmēram 10 Francijas lielpilsētās, un piebilda, ka tā būs “XXL” tīrīšana.

Marseļu ir sevišķi smagi skāruši bandu kari par narkotiku tirdzniecības kontroli Francijā. 2023.gadā ar narkotikām saistītā vardarbībā tika nogalināti 49 un ievainoti 123 cilvēki. Četri no nogalinātajiem nokļuva krustugunīs.

Operācijas gaitā apmēram 4000 policistu Marseļā un apkārtējos rajonos tiks mobilizēti uz nākamajām trim nedēļām.

🇫🇷 French President Emmanuel #Macron made a surprise visit to the southern city of #Marseille, as part of efforts to combat gang and drug-related violence.

Listen to what he had to say 👇 pic.twitter.com/Z6a5uzirW5

— FRANCE 24 English (@France24_en) March 19, 2024