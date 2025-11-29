“Tā ir ilūzija, zelta meli!” Eksperti skaidro, kas strauji vājina Krieviju, un vai karu var izbeigt līdz 2027. gadam 0
Eiropas līderi izsaka dažādas prognozes par kara beigām Ukrainā. Galvenās prognozes ietver 2026. un 2027. gadu. Tomēr, lai kara beigas patiešām tuvinātu, Eiropas līderiem ir jāsāk rīkoties, raksta medijs “24tv.ua“.
Vienlaikus Krievijas naftas cenu kritums ir pamatīgs trieciens Krievijai, un 3–6 mēnešu laikā Kremlis sāks izjust naudas trūkumu karam. Nacionālās drošības analītiķis Marks Tots un atvaļinātais ASV pulkvedis Džons Svīts medijam 24tv.ua pastāstīja, kādi divi nosacījumi ir nepieciešami, lai karu faktiski izbeigtu.
Kas paātrinās Krievijas ekonomikas sabrukumu?
Naftas cenas Krievijā ir nokritušās līdz zemākajam līmenim 2,5 gadu laikā. Kritums notiek laikā, kad ASV brīdina, ka valstīm, kas turpinās sadarboties ar Krieviju, varētu tikt piemērotas papildu sankcijas. Cik smagi tas ir ietekmējis Krievijas ekonomiku?
Marks Tots uzsver, ka tas ir ļoti nopietni. “Jēlnaftas parastā cena ir 64 ASV dolāri par barelu. Un tagad, saskaņā ar jaunākajiem datiem par Krievijas naftu, tā ir samazinājusies līdz 36 ASV dolāriem par barelu. Tas ir nopietni. Tā tiek pārdota ar 28 ASV dolāru atlaidi salīdzinājumā ar to, ko saņem pārējā pasaule.
Krievijai šāds cenu samazinājums ir pamatīgs trieciens, jo pirms mēneša, šī atlaide bija aptuveni 12 ASV dolāri. Mēneša laikā tā dubultojās. Tas daļēji ir saistīts ar sankcijām. Ķīna un Indija samazina iepirkumus no Krievijas.
Turklāt Zelenska iecienītākais “sankciju” veids ir raķešu triecieni Novošahtinskas naftas terminālim Melnajā jūrā. Arī tam ir liela ietekme, jo trieciena rezultātā tika pārtraukta naftas ražošana līdz pat 700 000 barelu dienā.”
Eksperts norāda, ka līdz šim Krievija kopumā, runājot par jēlnaftas eksportu, varēja nosūtīt aptuveni 35 tankkuģus nedēļā. “Viņi zaudēja 5 no šiem reisiem, kad šī osta tika slēgta. Starpība vidēji ir no 14% līdz 17%, tieši tik daudz šis trieciens samazināja viņu naftas ieņēmumus un eksporta iespējas.”
Tots intervijā medijam uzsvēra, ka ASV sankciju un Zelenska “sankciju” kombinācija rada nopietnu ietekmi uz Putina spējām finansēt karu. “Spiediens ir milzīgs. Putinam būs vēl vairāk jāsamazina naftas cena, un situācija viņam tikai pasliktināsies.”
Uz jautājumu, vai fakts, ka Krievijas ekonomikas izaugsme trešajā ceturksnī bija praktiski nulle, ir Krievijas ekonomikas sabrukuma pazīme, vai arī ir pāragri izdarīt šādus secinājumus, analītiķis Tots atbildēja: “Es domāju, ka viņi (Red. piezīme – krievi) tuvojas stāvoklim, ko sauc par stagnāciju, kur ekonomika vienkārši nevar augt, lai cik ļoti viņi censtos. Nav pietiekama izaugsmes potenciāla.
Un, protams, Putins nerīkojas viens. Viņam ir Indija un Ķīna. Pastāv potenciāli kanāli, caur kuriem tās var atbalstīt viņa ekonomiku.”
Viņš turpināja: “Tas ir kā desmit raundu smagsvaru boksa mačs. Abas puses sit viena otru, un jo spēcīgāk Ukraina spēs iesist Krievijas ekonomikai, jo labāk.
Atvaļinātais ASV pulkvedis Džons Svīts uz jautājumu, vai, ņemot vērā pieaugošo sankciju spiedienu un straujo Krievijas ieņēmumu kritumu, šis ekonomiskais spiediens var novest pie reālām pārmaiņām frontes līnijās, atbildēja: “Es domāju, ka tuvākajā laikā nē. Visas sekas, par kurām runāja Marks, notiks 3 līdz 6 mēnešu, varbūt gada laikā, un tās ietekmēs Krievijas spēju turpināt finansēt karu un atbalstīt kaujas Ukrainā.
Vai ir reāli izbeigt karu līdz 2027. gadam?
ES līderi apgalvo, ka karš varētu beigties tuvāko gadu laikā. Tiek noteikti dažādi termiņi. Eiropas Komisija saka 2026. gadu, bet Francijas prezidents Emanuels Makrons — 2027. gadu. Ko domā eksperti? Cik lielā mērā tie atbilst reālajai situācijai uz vietas?
“Šis ir ļoti aktuāls jautājums, jo politiskajiem līderiem patīk runāt par karu konkrētu datumu izteiksmē – 2026., 2027. gads. Realitātē mēs pašlaik esam strupceļā. Ir grūti saprast, cik ļoti situāciju var uzlabot 1–2 gadu laikā, ja nebūs nekādu pavadošu militāru soļu no Rietumiem, un mēs tos vēl neesam novērojuši,” uzsvēra Marks Tots.
“Mēs ar Džonu Svītu runājām par nepieciešamību pēc spēles noteikumiem mainošiem elementiem – kaut ko tādu, kas mainītu spēles noteikumus. Piemēram, pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas atbilstu Ukrainas vajadzībām ne tikai pilsētu un civiliedzīvotāju aizsardzībā, bet arī priekšējo spēku nosegšanā frontē. Tas vēl nav noticis. Mēs runājām par sava veida “debesu vairogu”, kas nosegtu vismaz Rietumukrainu no ballistisko raķešu un dronu postošajiem triecieniem. Tāds vēl neeksistē.
Mēs neredzam nekādu vēlmi no NATO puses, īpaši no tādām valstīm kā Polija, Igaunija, Lietuva un Rumānija, kuras pašas ir piedzīvojušas raķešu un bezpilota lidaparātu iebrukumus savā gaisa telpā, notriekt šos bezpilota lidaparātus Ukrainas vai Baltkrievijas gaisa telpā, pirms tie sasniedz NATO robežas.
Manuprāt, viņi ir pārāk optimistiski par kara beigām.
Galu galā Putinam ir atbalsts. Ķīnai ir savas intereses, un tā var atbalstīt Krieviju netiešā veidā, sniedzoties daudz tālāk par tikai naftas iepirkumiem, kurus viņi var īslaicīgi samazināt sankciju draudu dēļ.
Es par to baidos. Manuprāt, viņi ir pārāk optimistiski. Esmu pārliecināts, ka Džonam ir ko piebilst no militārā viedokļa, bet man tas izskatās pēc mēģinājuma piešķirt karam laika zīmogu,” skarbi izteicās analītiķis Tots.
Bijušais militārists Svīts piekrīt paustajam: “Es domāju, ka tie ir tikai tukši sapņi. Mums jārada apstākļi rezultātu sasniegšanai. Un 2026. vai 2027. gada pasludināšana par ērtu datumu, kas der Francijai, Vācijai, Polijai un citām valstīm, nav pietiekama. Tas ir iespējams tikai tad, ja kaujas laukā būs izšķirošas uzvaras.
Jautājums ir, ko darīt tagad? Neviens nedomā par tagadni. Visi domā par nākotni, domājot, ka viss beigsies, kad stāsies spēkā ekonomiskās sankcijas. Tomēr ekonomiskās sankcijas ir tikai viens no valdības instrumentiem, un pašas par sevi tās nebūs veiksmīgas.”
Kāpēc Krievijai vajadzēja sabotēt Polijas dzelzceļu?
Polijas valsts pārstāvji nosauca sabotāžu uz Polijas dzelzceļa, kas ved uz Ukrainu, par pirmskara situāciju, uzsverot, ka ienaidnieks ir sācis gatavoties karam. Vai Krievija ar šādu soli demonstrē, ka tā neapstāsies?
Džons Svīts sacīja: “Krievija signalizē, ka tās agresija turpinās. Tas ir vēstījums, viņi parāda Polijai, uz ko ir spējīgi. Mēs esam redzējuši sabotāžas operācijas visā Eiropā. Mēs esam redzējuši dronu iebrukumus. Viņi vēlas pateikt Polijai, lai tā “atkāpjas”. Bet Polijai nav ne mazākā nodoma atkāpties. Un persona, kas visvairāk baidās no Polijas, ir Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko. Viņš ir nāvīgi nobijies no Polijas. Viņš lūdz Krievijas palīdzību. Es domāju, ka viņš baidās, ka viņa rīcība, piemēram, teritorijas atdošana raķešu palaišanai un iebrukums Ukrainā, atspēlēsies pret viņu pašu.”
Kā piespiest Putinu izbeigt karu?
Marks Tots intervijā pauda, ka jābeidz ignorēt fakts, ka Putinam nav nodoma karu izbeigt. “Es uzskatu, ka ir jānovelk skaidra robeža un jāpasaka Putinam, ka viņš ir aizgājis par tālu un ka NATO spēku ierašanās tagad ir neizbēgama. Daudz jau teikts, ka tukšu runu laiks Eiropā ir beidzies. Mums ir jārīkojas. Ir labi, ka visas šīs lietas tiek teiktas, bet pagaidām tās ir tikai tukšas runas. Ir nepieciešami reāli soļi. Man ir apnikuši nebeidzamie solījumi par to, kā viss izskatīsies. Kaut kas ir jādara, tas ne pie kā laba neved.
Ukraina turpina sarežģītu karu, un šis process nevirzās uz situācijas atvieglošanu Ukrainas pilsoņiem, kuriem Krievija uzbrūk katru dienu. Makrons var teikt, ka viss ir kārtībā, taču mēs šo apgalvojumu esam dzirdējuši ne reizi vien. Viņš runāja arī par sava veida kodolieroču vairogu Ukrainai un citām Eiropas valstīm, galvenokārt Vācijai. Tomēr viņš neko nav darījis. Ir pienācis laiks rīkoties.”