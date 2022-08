Bargā ziemā dabasgāzes krājumu varētu arī pietrūkt. Kols iesaka nacionalizēt “Latvijas Gāzi” Ieteikt







Rihards Kols, 13.Saeimas deputāts un Ārlietu komisijas vadītājs TV24 raidījumā “Ziņu Top” komentējis savas pārdomas par “Latvijas Gāzi”.

“Latvijas Gāzē” krievu “Gazprom” pieder 34% kapitāla daļu, ja nemaldos, ir piesaistīts arī japāņu investors.

Mans personīgais viedoklis ir, ka būtu vērts domāt un apsvērt “Latvijas Gāzes” iespējamās nacionalizēšanas jautājumu.

Jo tomēr medijos izskanējusi informācija, ka “Latvijas Gāzes” vadība neatklāj, no kurienes iepērk dabasgāzi, kaut ir skaidrs, ka tā nāk no Krievijas tirgus, varbūt ne no paša “Gazprom”.

Un tādējādi tiek pārkāpts likums, ka mēs neiepērkam gāzi no agresorvalsts Krievijas, šādus pārmetumus izsaka deputāts un piemetina:

“Vai tā būtu uzņēmuma nacionalizēšana, vai arī kompensāciju izmaksāšana “Gazprom”, šajā aspektā es neesmu eksperts.”