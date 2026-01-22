“Kāp ārā, es tevi nevedīšu!” Agnese pēc pasākuma vēlējās tikt mājās, taču “Bolt” taksistam tas nebija pa prātam 42
Agnese sociālajos tīklos dalījusies ar nepatīkamu pieredzi, izmantojot taksometru pakalpojumu sniedzēju “Bolt”. Pēc pasākuma viņa izsaukusi taksometru uz konkrētu adresi, taču aplikācijā norādītais šoferis, kā izrādījās, bija apstājies blakus ielā.
Pasažiere mēģinājusi sazināties ar šoferi, lai lūgtu piebraukt pareizajā vietā. Sarunas laikā vadītājs paziņojis, ka nesaprot latviešu valodu, aicinot runāt angliski vai krieviski. Sieviete paskaidrojusi angļu valodā, ka automašīna atrodas nepareizā adresē, taču saņēmusi atbildi no vadītāja: “Tā nav mana problēma, maini adresi.”
Lai tomēr tiktu mājās, sieviete devusies uz vietu, kur atradās taksometra vadītājs, iekāpusi taksometrā, sasveicinājusies un vēlreiz norādījusi, ka izsaukumā bija ievadīta cita adrese. Taču taksometra vadītājs sievietei atbildējis: “Kāp ārā, es tevi nevedīšu!”
Arī komentāros lasāms, ka citiem cilvēkiem ir gadījies līdzīgi.
Piemēram, kāda sieviete raksta, ka viņai reiz taksometra vadītājs esot pabraucis garām un aplikācijā norādījis, ka brauciens ir pabeigts. Cits sociālā tīkla lietotājs norāda, ka arī viņam ir nācies saskarties ar šādu situāciju, kad taksometra vadītājs pabraucis garām un aplikācijā norādījis, ka brauciens ir noticis.
Vēl kāda norāda, ka šodien, laikam, “Bolt” taksistiem nav laba diena.
Komentāru sniedz Kristīne Bezerra-Kjerulfa, “Bolt” vadītāja Latvijā:
““Bolt” komandas vārdā atvainojamies klientei par sagādātajām neērtībām. Ikviens vadītājs pirms sadarbības sākšanas ar “Bolt” tiek aicināts iepazīties ar un pieņemt par saistošiem “Bolt” platformas sadarbības noteikumus un nosacījumus, kā arī iepazīties ar ieteikumiem saskarsmei ar klientu. Ja kāda iemesla dēļ sniegtā pakalpojuma kvalitāte neatbilst noteiktajiem standartiem, mēs esam ieviesuši vairākus iekšējus un ārējus tehniskos procesus, lai izskatītu klientu sūdzības un izvērtētu partneršoferu pakalpojumu sniegšanas atbilstību “Bolt” platformas noteikumiem.
Gadījumos, kad partnešoferis ir nepamatoti atcēlis braucienu vai izturējies pret klientu nepieklājīgi, aicinām par to nekavējoties ziņot lietotnē. Lietotnes sadaļā “Braucieni” katram klientam ir redzama braucienu vēsture un ir iespējams ziņot par problēmām, ar kurām lietotājs saskāries, tostarp arī par atceltiem braucieniem. Saņemot informāciju no klienta par starpgadījumu, mēs veicam pārrunas ar partneršoferi.
Mūsu drošības komanda nepārtraukti izstrādā un pilnveido risinājumus, lai savlaicīgi identificētu un novērstu iespējamās problēmsituācijas. Pēc katra brauciena gan pasažieri, gan vadītāji var sniegt vērtējumu 5 ballu skalā un norādīt tā pamatojumu, ja vērtējums ir zems. Aicinām lietotājus un partneršoferus aktīvi dalīties ar atgriezenisko saiti un ziņot par brauciena laikā konstatētiem pārkāpumiem, sazinoties ar “Bolt” klientu atbalstu lietotnē vai rakstot uz e-pastu [email protected].”