"Tas ir ar erotisku masāžu vai šampanieti ar ikriem bonusā?" Sieviete pārsteigta par rēķinu, ko saņēmusi par gudrības zoba raušanu







Soctīklā “X” kāda sieviete Inga publiskojusi ierakstu ar pārsteigumu par rēķinu, kādu saņēmusi par gudrības zoba raušanu. Tiesa gan, situācija bijusi akūta un iepriekšēja pieraksta neesot bijis, kas summu padarījis lielāku.

Viņa raksta: “Es visu sapratu! Viss, ko bērnībā saņemam no zobu fejas, pieaugušā vecumā ar procentiem jāatdod atpakaļ, raujot gudrības zobus.”

Ingas publicētajā rēķinā redzams, ka kopējā maksājuma summa bijusi 347 eiro. Redzams arī atšifrējums: izmeklēšana akūtos gadījumos – 46 eiro, piemaksa – 27 eiro, anestēzija 82 eiro x 2, retinēta gudrības zoba ekstrakcija – 82 eiro, šuves – 27 eiro, osteotomija – 27 eiro, rentgens – 22 eiro un lēveris – 34 eiro.

Arī komentētāji ir pārsteigti par tik lielu summu un dalās pieredzē, ka viņi maksājuši mazāk.

“Cik noprotu cenā arī iekļauta masāža, friziera pakalpojumi, divas brīvbiļetes uz kīno un kilograms mandarīnu?”

“Tas ir ar erotisko masāžu vai šampanietis & ikri uz galda bonusā? Kaut kāds murgs.”

“Man Stradiņos, ar visu narkozi, 2 gudrības zobi, ja nemaldos 150 eiro ieskaitot rengenu visai mutei!”

Kāds cits no komentētājiem vērš uzmanību, ka situācijas mēdz būt atšķirīgas: “Atkarīgs no zobu saknēm un žokļa izvietojuma diemžēl. Katram cilvēkam citādāk. Es Stomatoloģijas institūtā ar pierakstu, pirms sāpēm , šķīros no gudrības zoba, kopā ar rentgenu – summa 250 eiro, kas likās adekvāti, domāju būs dārgāk, jo vīram 10 gadus atpakaļ izmaksāja 230 latus. Katram savs.”

