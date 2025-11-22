Šodienas darba tirgū dažbrīd iet trakāk kā reiz mežonīgajos Rietumos – algas ir nesamērīgi mazas, darbu atrast ir grūti, ja reiz pieķeramies pie kāda zara, to labāk nelaist vaļā. Daļu satura jau sen veidojam no jūsu, mūsu mīļo lasītāju stāstiem, no reālām problēmām, ar ko cilvēki Latvijā saskaras. Lūk, Maijas stāsts.
“Esmu bezdarbniece, taču man piedāvā nelielu “haltūriņu”, par kuru maksāšot autoratlīdzību 50 eiro apmērā. Bet saprotu, ka bezdarbnieks īsti nedrīkst oficiāli saņemt neko. Vai un kādi ienākumi drīkst būt bezdarbniekam, lai viņš nezaudētu bezdarbnieka statusu? Man tie 50 eiro šķiet svarīgi un ļoti vajadzīgi šajos apstākļos, taču zaudēt statusu baidos!”
Palīdzot Maijai noskaidrot, kā pareizi rīkoties, jautājam Nodarbinātības valsts aģentūrai, vai bezdarbniekiem ir atļauts kaut ko nopelnīt.
Bezdarbnieka statusu persona nezaudē, ja darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss tiek iegūts ne vairāk kā divas reizes 12 mēnešu periodā uz laiku, kas kopā nepārsniedz 60 dienas darba ņēmējam vai divus mēnešus pašnodarbinātajam. Bezdarbniekam ir pienākums vienas darba dienas laikā paziņot NVA:
1. ja ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz 60 dienām saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Par darba ņēmēja statusa iegūšanu persona paziņo NVA uzrādot darba līgumu;
2. ja ir iegūts pašnodarbinātas personas statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem. Par periodu, kurā par personu plānots veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pilnā apmērā kā pašnodarbinātajam, persona paziņo NVA iesnieguma veidā.
Vairāk informācijas var izlasīt NVA mājaslapā.
Savukārt par autoratlīdzības jautājumu vispilnīgākā informācija ir NVA un VSAA sagatavotajā skaidrojumā, kas pieejams šeit.