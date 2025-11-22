“Vai tas ir likumīgi, ja piekrītu šiem 50 eiro?” Bezdarbniece Maija par “legālām haltūrām” Latvijā 0
Krista Draveniece

Foto: pexels.com
Krista Draveniece
6:36, 22. novembris 2025
Stāsti Pieredze

Šodienas darba tirgū dažbrīd iet trakāk kā reiz mežonīgajos Rietumos – algas ir nesamērīgi mazas, darbu atrast ir grūti, ja reiz pieķeramies pie kāda zara, to labāk nelaist vaļā. Daļu satura jau sen veidojam no jūsu, mūsu mīļo lasītāju stāstiem, no reālām problēmām, ar ko cilvēki Latvijā saskaras. Lūk, Maijas stāsts.

Reklāma
Reklāma
Pieci labākie ministri, kādi Latvijā bijuši kopš neatkarības atjaunošanas – viņi būtiski mainījuši mūsu valsti 1
Kokteilis
TESTS. Kas tev šobrīd visvairāk vajadzīgs? Vēstulē, kuru izvēlēsies, ir Visuma atbilde tev
Šos ziedu veidus ieteicams labāk nevienam nedāvināt: tie var piesaistīt nelaimi un negatīvas emocijas
Lasīt citas ziņas

“Esmu bezdarbniece, taču man piedāvā nelielu “haltūriņu”, par kuru maksāšot autoratlīdzību 50 eiro apmērā. Bet saprotu, ka bezdarbnieks īsti nedrīkst oficiāli saņemt neko. Vai un kādi ienākumi drīkst būt bezdarbniekam, lai viņš nezaudētu bezdarbnieka statusu? Man tie 50 eiro šķiet svarīgi un ļoti vajadzīgi šajos apstākļos, taču zaudēt statusu baidos!”

Palīdzot Maijai noskaidrot, kā pareizi rīkoties, jautājam Nodarbinātības valsts aģentūrai, vai bezdarbniekiem ir atļauts kaut ko nopelnīt.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Venēcijas jaunā zvaigzne: tūristu mīlulis Mimmo atsakās pamest lagūnu — un tas kļūst bīstami
Tramps: Plāns Ukrainas kara izbeigšanai nav galīgais piedāvājums
Šos ziedu veidus ieteicams labāk nevienam nedāvināt: tie var piesaistīt nelaimi un negatīvas emocijas

Bezdarbnieka statusu persona nezaudē, ja darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss tiek iegūts ne vairāk kā divas reizes 12 mēnešu periodā uz laiku, kas kopā nepārsniedz 60 dienas darba ņēmējam vai divus mēnešus pašnodarbinātajam. Bezdarbniekam ir pienākums vienas darba dienas laikā paziņot NVA:

1. ja ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz 60 dienām saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Par darba ņēmēja statusa iegūšanu persona paziņo NVA uzrādot darba līgumu;

2. ja ir iegūts pašnodarbinātas personas statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem. Par periodu, kurā par personu plānots veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pilnā apmērā kā pašnodarbinātajam, persona paziņo NVA iesnieguma veidā.
Vairāk informācijas var izlasīt NVA mājaslapā.

Savukārt par autoratlīdzības jautājumu vispilnīgākā informācija ir NVA un VSAA sagatavotajā skaidrojumā, kas pieejams šeit.

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Biju nikna! Kā to var pajautāt?” Laila par diskriminējošu darba interviju; darba inspekcija iesaka ziņot
RAKSTA REDAKTORS
“Situācija ir vienkārši katastrofāla!” Mirdza atklāj, kādus grašus saņem cilvēki, kuri aprūpē smagi slimus seniorus
RAKSTA REDAKTORS
“Vīrietim jāpelna 7000 eiro? Nē, mēs ģimenē iztiekam ar 1000 eiro mēnesī!” Latvieši stāsta, cik šobrīd pelna
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.