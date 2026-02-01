“Tas nav pieļaujami!” Tavars atgādina, ka jāatceras, kur atrodamies, pirms runājam pretī ASV 0
Edgars Tavars, Saeimas deputāts, frakcijas “Apvienotais saraksts” priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauž skaidru nostāju, kāpēc Latvijai nevajadzētu nostāties pret ASV plāniem pasaulē.
Zinot un redzot, kur Latvija atrodas uz pasaules kartes, ņemot vērā to, ka atrodamies uz robežas ar Krieviju un to, kas notiek Ukrainā, atklāta iešana pret ASV tautas ievēlētu prezidentu, pret lielāko NATO valsti, vājina Latvijas drošību, nevis stiprina to, norāda Tavars. “Tas nav pieļaujami, un tas nav piedodami,” uzskata deputāts.
Viņaprāt, ja savas nostājas izrādīšana rada draudus Latvijai, tad labāk ir paklusēt. “Nostāties pret lielāko NATO valsti Latvijas drošībai ir absolūti neatbilstoši,” uzskata Tavars.