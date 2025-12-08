Policija meklē aculieciniekus traģiskajai avārijai Rucavas pagastā; dzīvību zaudējis viens no sadursmē iesaistītajiem 0
5. decembrī ap pulksten 13.30 Valsts policijā saņemta informācija, ka Dienvidkurzemes novadā, Rucavas pagastā uz autoceļa A11 noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta automašīna “Ford” un traktors sakabē ar piekabi. Valsts policija lūdz atsaukties notikuma aculieciniekus.
Negadījumā dzīvību zaudēja automašīnas “Ford” vadītājs, savukārt traktora vadītājs ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi negadījuma iemesli.
Valsts policija aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai videoierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa telefona numuru 28070038 vai 112.