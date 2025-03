Protesti pret Masku pāraug globālā dumpī

FOTO. Neviens nenāks mūs glābt!" Protesti pret Masku pāraug globālā dumpī – protestē kā ASV, tā Eiropā







No Austrālijas līdz Eiropai un ASV demonstranti pulcējās pret autoražotāju un tā iesaisti ASV federālās valdības graušanā, raksta The Guardian.

Tūkstošiem cilvēku visā pasaulē sestdien protestēja pret Elonu Masku un viņa sadarbību ar Donaldu Trampu, lai demontētu ASV federālo valdību.

Mītiņi notika pie gandrīz visiem Tesla saloniem ASV un daudzviet citur pasaulē – mērķēts trieciens miljardiera kabatai kā elektrisko automobiļu ražotāja vadītājam.

Protestu organizatori aicināja cilvēkus darīt trīs lietas: nepirkt Tesla, pārdot Tesla akcijas un pievienoties kustībai “Tesla Takedown”.

“Vājinot Tesla, mēs apturam Masku,” skan viens no kustības saukļiem. “Apturot Masku, mēs varam glābt dzīvības un mūsu demokrātiju.”

Sestdien, kad visā pasaulē bija plānoti vairāk nekā 200 pasākumi, protesti sākās pusdienlaikā pie Tesla saloniem Austrālijā un Jaunzēlandē un turpinājās Eiropā – Somijā, Norvēģijā, Dānijā, Vācijā, Francijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē. Katrs protests bija lokāli organizēts ar oriģināliem saukļiem. Īrijā tas bija “Smash the Fash”, bet Šveicē – “Down with Doge”. Sociālajā tīklā Bluesky publicētajos attēlos redzami protestētāji Sanhosē, Kalifornijā, netālu no Tesla iepriekšējās mītnes, un Ostinā, Teksasā, kur atrodas pašreizējā galvenā mītne.

Masks, pasaulē bagātākais cilvēks, vada tā dēvēto “valdības efektivitātes departamentu” (Doge), kura uzdevums ir samazināt ASV federālo budžetu, ieskaitot tūkstošiem darbinieku atlaišanu, lai gan viņš intervijā ceturtdien apgalvoja: “Gandrīz neviens nav atlaists.” Viņš ir vērsts pret Sociālās apdrošināšanas administrāciju, Izglītības departamentu, Nacionālo parku dienestu un vairākām citām aģentūrām, izraisot plašu pretreakciju. Masks un Tesla komentārus nesniedza.

Sanfrancisko apmēram 200 cilvēku pulcējās pie Tesla salona.

Protestētāji izgāja uz noslogotas ielas un centrālās joslas, radot apjukumu autonomajām Waymo automašīnām, kas mēģināja lavīties starp cilvēkiem.

Skaļruņi spēlēja dziesmu We’re Not Gonna Take It no Twisted Sister, bet garāmbraucošās automašīnas pīpināja atbalstam. Pat pastnieku furgoni, autobusi un ugunsdzēsēju mašīnas izrādīja atbalstu. Plakāti vēstīja “Nodedz savu svastikaru, pirms tas nodedzina tevi” un “No Doge bags”. Daži vicināja otrādi apgrieztus ASV karogus.

Tesla salons kvartāla garumā bija tukšs, iekšā vien daži apsargi, ārpusē – Sanfrancisko policisti. Kāda četru vīriešu grupa ar sarkanām MAGA cepurēm un melniem Doge krekliem šķērsoja pūli, taču viss palika mierīgi.

“Esmu šeit, jo redzu mūsu valsts naidīgu pārņemšanu,” sacīja Myra Levy, turot plakātu “Pinche Ladrón” (“nolādēts zaglis”). “Tas nav pieņemami man. Tas nav pieņemami mums visiem.” Viņas draudzene Karen Heisler noteica: “Mēs par šo neesam balsojuši.”

Berklijā, Kalifornijā, Tesla salons katru sestdienu jau mēnesi ir slēgts pastāvīgo protestu dēļ,

pastāstīja blakus esošo veikalu pārdevēji. Ēku apsargā tikai drošības darbinieki. Demonstrācijas bijušas dzīvīgas – ar marijači grupu un 3 metrus garu kartona Cybertruck, ko var apzīmēt ar grafiti. Mēneša sākumā salona durvis apšļakstītas ar sarkanu krāsu. Vadītājs atteicās komentēt.

Ņujorkā vairāki simti pret Tesla vērstu protestētāju pulcējās pie uzņēmuma salona Manhatanā.

23 gadus vecā Sophie Shepherd no organizācijas Planet Over Profit uzsvēra, ka protests nav pret elektroauto.

“Mēs esam šeit, lai protestētu pret Masku, kurš būtībā ir sarīkojis Tesla izstādi uz Baltā nama zāliena,” viņa sacīja. “Mēs vēlamies traucēt viņa biznesam pēc iespējas vairāk – tas attiecas uz visiem Tesla modeļiem, ne tikai Cybertruck.”

82 gadus vecais Marty sacīja, ka piedalās, jo “uztraucas par savu valsti”. 60. gados viņš protestēja pret Vjetnamas karu. “Tagad tie ir oligarhi, kas pārņem valsti,” viņš sacīja. Šis protests, viņaprāt, sūta signālu “šim Elonam, kurš pērk mūsu valdību”.

Piektdien Ņujorkas policija paziņoja, ka meklē divus aizdomās turamos, kuri šonedēļ uzrakstījuši vārdu “nacisti” un uzzīmējuši svastiku uz Tesla Cybertruck Bruklinā – daļa no pieaugoša uzbrukumu skaita Tesla transportlīdzekļiem un objektiem ASV kopš Trampa stāšanās amatā.

Vašingtonā, D.C., tika rīkots mītiņš pie jaunā Tesla salona Džordžtaunā ar tēmu “Tesla Takedown deju ballīte”. “Izmet memju akciju, pievienojies deju rindām,” teikts bukletā. “Likmes ir milzīgas, bet tas nenozīmē, ka nevaram izklaidēties!”

“Šī liekulība ir šokējoša,” teica Manissa Maharawal, asistente profesore American University, kas pēta protestus pret tehnoloģiju uzņēmumiem. Viņa uzsvēra, ka Tesla saņēmusi miljardus dolāru valdības atbalstā. “Uzņēmums, kas ir subsidēts, tagad mēģina sagraut valdību, jo vadītājs domā, ka zina labāk nekā visi citi.”

ASV protesti notika gandrīz visos štatos – ziemeļaustrumos, dienvidos, vidienē un Rietumu piekrastē. Visvairāk mītiņu notika Masačūsetsā, Ņujorkā, Floridā, Teksasā, Vašingtonā un Kalifornijā – kopumā vairāk nekā 100. Vairāki protesti notika arī Kanādā.

Londona – desmitiem demonstrantu pulcējās pie Tesla salona uz A40 šosejas rietumu Londonā.

“Masks ir ārkārtīgi pretīgs. Viņš finansē galēji labējos, un republikāņi, kas viņam iebilst, nākamajās vēlēšanās netiek atbalstīti,” sacīja geju tiesību aktīvists Nigel Warner.

“Pārāk daudz, lai sēdētu rokas klēpī salicis,” teica Louise Cobbett-Witten, kurai ASV dzīvo radinieki un kura protestēja Tesla salonā Londonā. “Ir patiesi mierinoši sanākt kopā. Katram jādara kaut kas. Mums nav liela plāna – vienkārši stāvam ielas malā, turot plakātus un kliedzot.”

Tesla Takedown organizatori atkārtoti uzsvēra vajadzību turpināt skaļi iestāties pret Masku, Trampu un Doge. Likmes ir augstas, un, kā teikts viņu mājaslapā, “neviens nenāks mūs glābt”.

“Šis vēstījums mani satrieca,” teica Maharawal. “Valsts mēroga un globāls protests ar saukli ‘neviens nenāks mūs glābt’ rāda, cik liels ir izmisums un dusmas.”

Organizatori stingri norobežojas no vardarbīgiem aktiem pret Tesla saloniem. Vairāki objekti naktīs apzīmēti ar grafiti, apmētāti ar molotova kokteiļiem vai apšaudīti. Uz sienām parādījušies uzraksti “Fuck Elon” un “Tesla ir fašistiska”.

Tramps solījis šādus uzbrukumus klasificēt kā iekšējo terorismu.

“Tesla Takedown” organizatori nosoda šādu vardarbību. “Mēs esam nevardarbīga, zāles līmeņa protesta kustība,” viņi uzsver. “Mēs esam pret vardarbību un īpašuma bojāšanu. Miermīlīgs protests publiskā telpā nav terorisms.”