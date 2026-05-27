TESTS. Ja vari pateikt, kurā Latvijas novadā atrodas šīs vietas, tu esi ģeniāls 0
Mūsu senčiem noteikti ir bijusi izcila humora izjūta, jo kā gan citādi mēs būtu tikuši pie vietu nosaukumiem, kas liek pasmaidīt, nosarkt vai vienkārši neizpratnē pakasīt pakausi? Kūkas, Ragana un Zosēni – katru no šīm vietām kāds lepni sauc par savām mājām.
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Vai tu spēj nekļūdīgi pateikt, kurā Latvijas novadā šie ciemi atrodas?
Kurā novadā atrodas Ragana?
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