Kardiologs: Bērna veselība nopietni jāpārbauda, pirms no viņa gribam izveidot sportistu 0
“Mūsu sabiedrībā aizvien vairāk cilvēku, īpaši jauni vecāki, vēlas, lai viņu bērni sporto un trenējas, bet es atbildēšu tā – bērna veselība ir nopietni jāpārbauda, pirms mēs, vecāki, no viņiem gribam izveidot pusprofesionālus vai varbūt pat profesionālus atlētus,” TV24 raidījumā “Ārsts atbild” uzsver Skrides Sirds klīnikas kardiologs, profesors Guntis Bahs, kura jaunākajam pacientam bija 18 gadi un ārsts jaunieti glābis akūta, smaga miokarda infarkta gadījumā.
Kardiologs apstiprina, ka sirds slimības mūsdienās patiešām kļūst arvien “jaunākas” un vecākiem loti jāpiedomā pie riska faktoriem. “Pārāk liels svars, pārāk mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana, varbūt arī ģenētika. Un mēs taču zinām, kāda ir mūsdienu modernā sabiedrība. Arī sirds slimības to vien gaida, lai attīstītos, un pacientu gadaskaitlis kļūst arvien mazāks un mazāks. Un tas ir trauksmes signāls, sarkanais karogs, par ko kardiologi runā – nāciet un pārbaudiet savu sirdi, arī jauni cilvēki! Vienkārši pārbaudiet!” teic profesors.
Guntis Bahs aicina jauniešus veselību pārbaudīt arī pirms nopietnām sportiskām aktivitātēm. “Tie ir jaunieši, kas aktīvi un daudz sporto, un tas ir pareizi, bet atkal – pirms vēlmes noskriet Rīgas pusmaratonu jeb 21 kilometru, un teikšu atklāti – tas ir izaicinājums un risks, manuprāt, vispirms ir jāaiziet pie ārsta. Un tad sportojam un skrienam droši un kļūstam aizvien veselāki. Bez pārbaudes riskēt nevajadzētu.” Nākamais etaps esot 30+ gadi, kad būtu jāveic sirds pārbaudes. “Jautāsiet, vai tiešām jāveic visas pārbaudes un visi izmeklējumi? Atbilde ir: absolūti nē. Tikai ļoti racionāli, informatīvi, savstarpēji papildinoši un tikai daži. Un tā jau ir ārsta atbildība.”