Nekad nesteidzies noņemt balto miziņu no apelsīna: izrādās, tā ir daudz veselīgāka, nekā jūs spējat iedomāties
Daudzi cilvēki, mizojot apelsīnu, cenšas pēc iespējas rūpīgāk noņemt ne tikai oranžo miziņu, bet arī balto slānīti, kas atrodas tieši zem tās. Šo daļu bieži uzskata par nevajadzīgu, jo tā mēdz būt nedaudz rūgta un nav tik sulīga kā pats augļa mīkstums. Taču speciālisti norāda, ka tieši šajā baltajā slānī slēpjas ievērojams daudzums vērtīgu uzturvielu.
Patiesībā daļa no apelsīna, ko tik bieži izmetam, var būt pat ļoti nozīmīga veselībai, jo tajā koncentrējas šķiedrvielas, antioksidanti un citas organismam svarīgas vielas.