Dietologi nosauc šķiedrvielām bagātus pārtikas produktus, kurus ikvienam no mums būtu jāiekļauj uzturā
Āboli bieži vien tiek uzskatīti par vienu no labākajiem šķiedrvielu avotiem, un tas nav bez iemesla, jo viens vidēja izmēra ābols satur aptuveni 4,8 gramus šķiedrvielu, kas palīdz uzlabot gremošanu, veicina sāta sajūtu un kopumā atbalsta veselību.
Taču, izrādās, ka ir vairāki augļi un ogas, kuros šķiedrvielu ir tikpat daudz vai pat ievērojami vairāk. Dietologi norāda, ka dažādu augļu iekļaušana uzturā palīdz ne tikai uzņemt vairāk šķiedrvielu, bet arī bagātina organismu ar vitamīniem un antioksidantiem.
Šķiedrvielas palīdz nodrošināt normālu gremošanas sistēmas darbību. Tās veicina zarnu kustību, palīdz izvairīties no aizcietējumiem un uztur veselīgu zarnu mikrofloru. Regulāra šķiedrvielu uzņemšana var būtiski uzlabot pašsajūtu un mazināt dažādas gremošanas problēmas.
Šķiedrvielas palīdz kontrolēt ķermeņa svaru. Šķiedrvielas rada sāta sajūtu uz ilgāku laiku, tāpēc cilvēks retāk pārēdas un vieglāk kontrolē porcijas. Tas ir īpaši svarīgi tiem, kuri cenšas uzturēt veselīgu svaru vai samazināt liekos kilogramus.
Šķiedrvielas ir nozīmīgas arī sirds veselībai. Tās palīdz samazināt sliktā holesterīna līmeni asinīs, kas savukārt samazina risku saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām. Tas nozīmē, ka pietiekams šķiedrvielu daudzums uzturā var palīdzēt ilgtermiņā saglabāt veselību.