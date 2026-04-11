Daudzi tās izmanto kā veselīgu uzkodu, bet speciālisti brīdina – ar saldēti žāvētām zemenēm nevajadzētu pārspīlēt 0
Saldēti žāvēti augļi pēdējos gados kļuvuši par populāru uzkodu. Tos arvien biežāk var redzēt lielveikalu plauktos un sociālajos tīklos, kur īpaši bieži tiek slavētas liofilizētās zemenes. Taču rodas jautājums – cik veselīgas tās patiesībā ir?
Neatkarīgi no tā, vai tās pievieno putrai, jogurtam vai ēd kā uzkodu starp ēdienreizēm, liofilizēti augļi ir kļuvuši par modernu alternatīvu tradicionālajiem žāvētajiem augļiem. Lai gan to cena parasti ir salīdzinoši augsta, šie produkti ir īpaši pieprasīti cilvēku vidū, kuri cenšas ievērot veselīgu uzturu.
Saldēti žāvēti un parasti žāvēti augļi – kāda ir atšķirība?
Klasiskie žāvētie augļi, piemēram, rozīnes, aprikozes vai dateles, tiek iegūti, iztvaicējot ūdeni no augļiem ar karstuma palīdzību. Šādā procesā augļi kļūst mīksti, tumšāki un bieži vien arī lipīgi.
Savukārt saldēta žāvēšana jeb liofilizācija ir sarežģītāks un saudzīgāks process. Svaigi augļi vispirms tiek ātri sasaldēti, bet pēc tam ievietoti vakuuma kamerā. Tur sasalušais ūdens no augļiem pāriet tieši gāzveida stāvoklī, neizkūstot. Pēc tam tiek izvadīts arī atlikušais mitrums.
Tā kā šajā procesā netiek izmantots karstums, augļi saglabā savu krāsu, aromātu un lielu daļu uzturvielu. Rezultāts ir ļoti viegls un kraukšķīgs produkts, kas pēc izskata atgādina svaigus augļus, bet praktiski nesatur ūdeni.
Cik veselīgas ir liofilizētas zemenes?
Lai gan žāvēšanas procesā daļa uzturvielu tiek zaudēta, šie zudumi parasti ir nelieli. Salīdzinot ar svaigiem augļiem, liofilizēti augļi joprojām satur daudz vitamīnu, minerālvielu, šķiedrvielu un antioksidantu.
Saskaņā ar Federālā uztura centra datiem, pat puse saujas saldēti žāvētu augļu var atbilst vienai no piecām ieteicamajām augļu vai dārzeņu porcijām dienā.
Tas nozīmē, ka neliels daudzums liofilizētu augļu var saturēt tikpat daudz cukura kā daudz lielāka porcija svaigu augļu. Piemēram, aptuveni 20 grami liofilizētu zemeņu var būt līdzvērtīgi pat 200 gramiem svaigu zemeņu.
Vai tās var ēst bez ierobežojumiem?
Lai gan liofilizēti augļi bieži tiek reklamēti kā uzkodas “bez pievienota cukura”, tas nenozīmē, ka tajos vispār nav cukura. Vienkārši nav pievienots papildu cukurs – dabīgais augļu cukurs joprojām saglabājas.
Svaigi augļi parasti rada sāta sajūtu ātrāk, jo tajos ir daudz ūdens. Savukārt liofilizētus augļus ir vieglāk apēst lielākā daudzumā, nepamanot, cik daudz cukura patiesībā tiek uzņemts.
Liofilizētas zemenes var būt veselīga un garšīga uzkoda, ja tās lieto mēreni. Tās saglabā daudz vērtīgu uzturvielu un var būt laba alternatīva saldumiem.
Tomēr lielā cukura koncentrācija nozīmē, ka šos produktus nevajadzētu ēst neierobežotā daudzumā. Nelielās porcijās tie var būt labs papildinājums uzturam, taču lielos daudzumos tie ātri var kļūt par īstu “cukura slazdu”.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.