Tiek evakuēts tirdzniecības centrs “Rīga Plaza” 0
Tirdzniecības centrā “Rīga Plaza” šobrīd notiek cilvēku evakuācija.
Mūsu LA.LV kolēģe to izjuta uz savas ādas. Atrodoties tirdzniecības centra kinoteātrī, atskanēja trauksmes signāls. Latviešu, angļu un krievu valodā cilvēkiem tika lūgts atstāt telpas.
Kādu brīdi pēc tam, kad gan centra darbinieki, gan viesi bija nonākuši ārtelpās, trauksmes signāls atskaņots arī stāvlaukumā.
LA.LV kolēģe novēroja, ka cilvēki mēģinājuši doties prom ar savām automašīnām, bet tas nav iespējams, jo izbraukšana no teritorijas ir pa vienu pusi.
Nav skaidrs, kur cilvēkiem evakuēties tālāk.