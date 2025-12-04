Foto: Unsplash

Ceturtdien Latvijā būs mākoņains laiks, vietām gaidāms neliels lietus un slapjš sniegs, bet gaisa temperatūra saglabāsies ap +1…+4 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienā būs mākoņains laiks, no rīta vēl daudzviet, bet pēcpusdienā austrumu daļā gaidāmi nelieli nokrišņi – lietus, slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un atsevišķos rajonos valsts austrumos arī dienas laikā saglabāsies migla. Gaisa temperatūra būs +1…+4 grādi.

Rīgā saglabāsies apmācies laiks un dienas pirmajā pusē gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, un gaiss dienas laikā īpaši neiesils, saglabājoties +2…+3 grādu robežās.

Ceturtdienas rītā vietām ap Valmieru ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa galvenajiem autoceļiem, liecina “Latvijas valsts ceļu” informācija.

Valmieras apkārtnē slideni var būt galvenie ceļi uz Rīgu, Cēsīm, Limbažiem un Strenčiem, tāpēc šie ceļi šorīt tiek kaisīti. Vietām sniegots ir ceļš Smiltene – Gulbene.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Cēsu, Valmieras, Valkas, Alūksnes un Gulbenes apkārtnēs.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka gaisa temperatūra šodien Latvijā pārsvarā gaidāma plusos, bet nokrišņi būs nelieli.

