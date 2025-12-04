Foto. pexels-rodolfoclix

5 lietas, ko reti kad stāsta par zobu diegu lietošanu 0

8:13, 4. decembris 2025
Visiem ir pieredze, ka vairums zobārstu un higiēnistu iesaka regulāri lietot zobu diegu. Visticamāk, divas reizes gadā, esot pie zobārsta uz profilaktisko apskati, dzirdēsi lekciju par šo tēmu!

Taču ir pārsteidzoši daudz lietu, ko, iespējams, daudzi nemaz nezina par zobu diega lietošanu, piemēram, kāda veida diegs vislabāk der taviem zobiem. Šos jautājumus sīkāk pētījis portāls RealSimple.

Ir divas zobu diega lietošanas metodes, ko izmēģināt

Ir divi populārākie zobu diega lietošanas veidi: spoles metode, kurā lielākā daļa zobu diega tiek aptīta ap vidējo pirkstu un vadīta ar īkšķi un rādītājpirkstu. Tas ļauj katrai jaunai zobu spraugai izmantot tīru diega daļu. Tas ir svarīgi, lai novērstu baktēriju pārvietošanu. Un ir cilpas metode, kurā zobu diegs tiek sasiets tādā kā aplītī.

Abas metodes ir efektīvas, un izvēle ir atkarīga no vēlmēm un komforta. Portālā citētā zobārste norāda, ka spoles metode ļauj labāk kontrolēt zobu diegu un parasti ir vieglāk lietojama bērniem vai cilvēkiem ar ierobežotu veiklību, jo zobu diegs nav jāpielāgo katram zobam no jauna.

