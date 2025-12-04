Foto. pexels.com/Max Fischer

Daudz tiek runāts par jauniešu atkarību no viedtālruņiem, lai gan tiek darīts daudz, lai to mazinātu. Piemēram, šogad, uzsākot skolas gaitas, lielākā daļa dienas skolēniem aizrit bez mobilajiem telefoniem. Spēles sarežģī situāciju, jo tajās regulāri jāieiet, un dažkārt vecākiem nākas pavērt savus maciņus, lai bērns neatpaliktu no saviem vienaudžiem.

Lietotāja ar segvārdu @Sriga7 sociālajā tīklā “X” dalās savā pārdzīvojumā, norādot, ka spēļu nozīmīgums jauniešu vidū liek vecākiem pārkāpt savus principus. Viņa stāsta, ka meitas klasē visi spēlē spēli “Roblox”, un daži vecāki pastāvīgi maksā par papildiespējām.

“Meitai ir uzlikts 15 minūšu limits dienā un nekas netiek pirkts. Rezultātā klasē viņu sauc par “bomzi”. Tagad man jāizlemj, vai palikt pie saviem uzskatiem. Jūtos ļoti slikti,” savās sajūtās dalās meitas mamma.
Anda uzsver, ka “Roblox” ir spēle, ko IT drošības speciālisti neieteica. Viņa saprot meitas mammas dilemmu, taču norāda, ka problēma ir citu bērnu vecākos, kuri ļauj spēlēt spēles bez ierobežojumiem.

Kāds vīrietis diskusijā piebilst, ka spēle “Roblox” ir pilna ar pedofīliem, kuri var ietekmēt bērnus:

“Manam bērnam nav telefona, un mēs viņam teicām – tu paliksi stulbs, ja to lietosi, un tas nav veselīgi tavai attīstībai. Sīcis to pašu stāsta klasesbiedriem un dzīvo laimīgs.”

Arī Ritvars stāsta, ka savam dēlam ir aizliedzis konkrēto spēli:

“Dēlam nobloķējām spēli pirms pāris mēnešiem. Viņam bija histērija par to, ka visi viņu salīdzinās ar citiem, bet draugi tam nepievērsa uzmanību. Spēli bloķējām, jo vide bija toksiska, un pamanījām paaugstinātu stresu. Tagad vakari ir mierīgi.”

Papētījām tematu dziļāk un atklājām, ka arī ārzemju mediji ziņojuši par “Roblox” spēli un tās ietekmi uz jauniešiem. Pētījums, ko publicējis medijs “The Guardian”, atklāj, cik viegli bērni var saskarties ar nepiemērotu saturu un bez uzraudzības mijiedarboties ar pieaugušajiem.

Uzņēmums atzīst, ka bērni var tikt pakļauti kaitīgam saturam un ļaunprātīgiem dalībniekiem. “Roblox” pārstāvji norāda, ka smagi strādā, lai to novērstu, tomēr nepieciešama visas nozares sadarbība un valdības iejaukšanās. Uzņēmums arī atzina, ka vecuma pārbaude personām, kas jaunākas par 13 gadiem, joprojām ir nozīmīgs nozares izaicinājums.

Ziņojumā atklāts, ka 10 gadus veca bērna kontam piederošais avatārs varēja piekļūt vecumam neatbilstošām vidēm. To vidū bija viesnīcas numurs, kur varēja redzēt sieviešu avatārus tīkliņzeķubiksēs, kas darbojās pa gultu, un citus avatārus, kas guļ viens virs otra seksuāla rakstura pozās. Pētnieki arī atklāja, ka testa avatāri dzirdēja balss tērzēšanas sarunas, kurās tika aprakstītas seksuālas aktivitātes.

“Guardian Community” apkopotie stāsti apstiprina, ka bērni spēlē saskaras ar reāliem draudiem. Piemēram, 10 gadus vecs zēns tika uzmācīgi izmantots no pieaugušā, kuru satika platformā, savukārt deviņus gadus vecai meitenei spēļu laikā radās panikas lēkmes pēc seksuāla satura redzēšanas.

Kas sakāms citiem lietotājiem?

