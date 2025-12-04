“Klasē meitu sauc par bomzi…” Mamma spiesta pārkāpt saviem principiem, lai bērnu skolā nezākātu 0
Daudz tiek runāts par jauniešu atkarību no viedtālruņiem, lai gan tiek darīts daudz, lai to mazinātu. Piemēram, šogad, uzsākot skolas gaitas, lielākā daļa dienas skolēniem aizrit bez mobilajiem telefoniem. Spēles sarežģī situāciju, jo tajās regulāri jāieiet, un dažkārt vecākiem nākas pavērt savus maciņus, lai bērns neatpaliktu no saviem vienaudžiem.
Lietotāja ar segvārdu @Sriga7 sociālajā tīklā “X” dalās savā pārdzīvojumā, norādot, ka spēļu nozīmīgums jauniešu vidū liek vecākiem pārkāpt savus principus. Viņa stāsta, ka meitas klasē visi spēlē spēli “Roblox”, un daži vecāki pastāvīgi maksā par papildiespējām.
Anda uzsver, ka “Roblox” ir spēle, ko IT drošības speciālisti neieteica. Viņa saprot meitas mammas dilemmu, taču norāda, ka problēma ir citu bērnu vecākos, kuri ļauj spēlēt spēles bez ierobežojumiem.
Kāds vīrietis diskusijā piebilst, ka spēle “Roblox” ir pilna ar pedofīliem, kuri var ietekmēt bērnus:
“Manam bērnam nav telefona, un mēs viņam teicām – tu paliksi stulbs, ja to lietosi, un tas nav veselīgi tavai attīstībai. Sīcis to pašu stāsta klasesbiedriem un dzīvo laimīgs.”
Arī Ritvars stāsta, ka savam dēlam ir aizliedzis konkrēto spēli:
Papētījām tematu dziļāk un atklājām, ka arī ārzemju mediji ziņojuši par “Roblox” spēli un tās ietekmi uz jauniešiem. Pētījums, ko publicējis medijs “The Guardian”, atklāj, cik viegli bērni var saskarties ar nepiemērotu saturu un bez uzraudzības mijiedarboties ar pieaugušajiem.
Uzņēmums atzīst, ka bērni var tikt pakļauti kaitīgam saturam un ļaunprātīgiem dalībniekiem. “Roblox” pārstāvji norāda, ka smagi strādā, lai to novērstu, tomēr nepieciešama visas nozares sadarbība un valdības iejaukšanās. Uzņēmums arī atzina, ka vecuma pārbaude personām, kas jaunākas par 13 gadiem, joprojām ir nozīmīgs nozares izaicinājums.
Ziņojumā atklāts, ka 10 gadus veca bērna kontam piederošais avatārs varēja piekļūt vecumam neatbilstošām vidēm. To vidū bija viesnīcas numurs, kur varēja redzēt sieviešu avatārus tīkliņzeķubiksēs, kas darbojās pa gultu, un citus avatārus, kas guļ viens virs otra seksuāla rakstura pozās. Pētnieki arī atklāja, ka testa avatāri dzirdēja balss tērzēšanas sarunas, kurās tika aprakstītas seksuālas aktivitātes.
“Guardian Community” apkopotie stāsti apstiprina, ka bērni spēlē saskaras ar reāliem draudiem. Piemēram, 10 gadus vecs zēns tika uzmācīgi izmantots no pieaugušā, kuru satika platformā, savukārt deviņus gadus vecai meitenei spēļu laikā radās panikas lēkmes pēc seksuāla satura redzēšanas.
Kas sakāms citiem lietotājiem?
Atceroties savus skolas laikus – ja gribēs, tad vienmēr atradīs, par ko apcelt. Drīzāk jādomā, kā meitai celt pašapziņu un audzēt biezu ādu pret šitādiem.
Nopērciet bērnam normālu spēļu konsoli, un 1.5h dienā uz tās pēc mājas darbiem, absolūti neko neietkemēs viņas dzīvē, bet telefonā sūdus spēles mazak, jo uz konsoles saturs ir daudz saturīgāks.
Šādā situācijā es maksātu, lai viņai ir. Tavi principi nav meitas, tapēc neko citu kà apsmiešanu ar to nepanākt. Es pats nekad neesmu gājis pa straumei un pieturos pie saviem principiem, bet ne vienmēr tas bija gludi. Bērni šādā sitācijā var būt nežēlīgāki par pieaugušajiem.
Ui…sāpīgi.
Esmu PAR spēlēm, JA tās veicina socializēšanos (tiek spēlētas kopā ar vecākiem, draugiem), bet ne nelimitēti.
Turklāt maksāt par papildspējām…lūk, tur ir problēma, jo nekas daudz neregulē, kā spēlēs tiek iebarotas azartspēles.Šo jautājumu var pacelt klases sapulcē.
Skolā līdz 6.klasei skolā telefoni ir aizliegti ar likumu. Otra lieta – visdrīzāk tādi bērni, kuri viņu sauc par bomzi ir viens max divi. Protams, pārējie to dzird. Bērni mēdz vispārināt vienu gadījumu nosaucot par "visu klasi". Es par šo runātu ar sociālo pedagogu.
Nepērku un nepirkšu spēlītēs neko. Pusaudzis veiksmīgi izaudzis un ja kaut ko gribēja pirkt, tad krāja un tad pirka. Ātri šī vēlme pazuda. Nav nekāda māksla nopirkt, bet ja tiec tālāk bez pirkšanas, tas jau ir forši.
Meitai jāmāca aizstāvēt sevi (vieglāk teikt, nekā realizēt :()
