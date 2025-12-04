“Ja ienaidnieks nepadodas, tad…” Medvedevs piedraud NATO 0
Agresorvalsts bijušais prezidents Dmitrijs Medvedevs atkal nācis klajā ar agresīviem izteikumiem pret NATO. Sociālo tīklu platformā “X” viņš paziņoja, ka Ziemeļatlantijas alianse ir Maskavas “ienaidnieks”, turklāt pauda gandarījumu par lēmumu likvidēt Krievijas un NATO padomi.
Medvedevs norādīja, ka Alianse ar prieku paziņojusi par Padomes likvidēšanu, un viņš “dalās šajā priekā”. Turpinot savu ierasto retoriku, viņš atkārtoja, ka ir tikai viens veids, kā rīkoties ar “ienaidniekiem”, citējot Gorkiju:
Paziņojums izskanēja pēc tam, kad NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte informēja alianses ārlietu ministrus par Krievijas un NATO padomes oficiālu likvidēšanu. Šis formāts faktiski jau iepriekš bija pārtraucis darboties, bet Krievijas un NATO dibināšanas akts praksē vairs netiek uzskatīts par spēkā esošu.
Pēdējos gados Medvedevs kļuvis par vienu no radikālākajiem Kremļa propagandas ruporiem – viņš regulāri izsaka asus uzbrukumus Ukrainai un Rietumvalstīm, nereti pievienojot personiskus apvainojumus un agresīvus aicinājumus.
Iepriekš LA.LV portālā esam vēstījuši, ka Krievijas Drošības padomes vadītāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs jau sen ir slavens ar saviem agresīvajiem un bieži vien histēriskajiem izteikumiem un nereti atgādina par sevi, draudot Rietumiem.
Toreiz viņa jaunākās “runas” iemesls bija Polijas Ārlietu ministrijas vadītāja Radoslava Sikorska paziņojums, kurā viņš ierosināja slēgt debesis virs Ukrainas un iesaistīt sabiedrotos Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumu atvairīšanā. Toreiz reakcija bija neizskaidrojami agresīva.