Kontrabandas baloni no Baltkrievijas jau atkal paralizē Viļņas lidostu 39
No Baltkrievijas ielidojušo kontrabandas balonu dēļ naktī uz ceturtdienu divas reizes tika pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās Viļņas lidostā.
Kā liecina lidostas sniegtā informācija, “Baltkrievijas īstenotā hibrīduzbrukuma Lietuvas civilajai aviācijai un sabiedrībai” dēļ gaisa telpa virs Viļņas lidostas tika slēgta trešdien plkst. 22.24. Satiksmi atjaunoja ceturtdien plkst. 00.56.
Taču plkst. 1.15 gaisa telpa tika slēgta vēlreiz, jo kontrabandas baloni atkal tika novēroti teritorijās, kur tādi lidojoši objekti rada risku aviācijas drošībai. Pēc stundas un 15 minūtēm lidostas darbība tika atsākta.
Pieci reisi atcelti, 17 reisi kavējušies, bet pieci ielidojošie reisi novirzīti uz Kauņas lidostu. Ietekmēti vairāk nekā 3100 pasažieru ceļojumu plāni.
Lidosta brīdina, ka ceturtdien iespējama atsevišķu reisu kavēšanās lidmašīnu un apkalpju rotācijas traucējumu dēļ.
Jau vēstīts, ka Viļņas lidostas darbību pēdējā laikā bieži traucējusi meteoroloģisko balonu atrašanās tās tuvumā. Balonus no Baltkrievijas palaiž cigarešu kontrabandisti. Saistībā ar to Lietuva oktobra beigās slēdza atlikušos divus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju, taču 20. novembrī tos atkal atvēra. Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene pieļāvusi, ka robeža atkal varētu tikt slēgta, ja situācija ar kontrabandas baloniem pasliktināsies.