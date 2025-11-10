Tiesa pasludina spriedumu ziemā Rēzeknes novadā nosalušā divus gadus vecā puisīša lietā. Sods šķiet nesamērīgi maigs 5
Latgales rajona tiesa februārī Rēzeknē nosalušā divus gadus vecā zēna mātei pirmdien piesprieda divu gadu un deviņu mēnešu cietumsodu, aģentūra LETA uzzināja tiesā.
Sieviete atzīta par vainīgu prettiesiskā nonāvēšanā aiz neuzmanības un cietsirdībā pret nepilngadīgo. Par to viņai piespriests divu gadu, deviņu mēnešu un 28 dienu cietumsods. Cietumsoda izciešanā ieskaitītas divas dienas, kad sieviete ir bijusi aizturēta.
Tāpat par labu cietušajam – bērna tēvam – no sievietes nolemts piedzīt 2900 eiro kompensāciju.
Pirmdien pasludināts saīsinātais spriedums. Lietā iesaistītās puses var desmit dienu laikā pieprasīt pilna sprieduma sagatavošanu un lemt par pārsūdzēšanu.
Traģiskais notikums norisinājās šā gada 1. februārī Rēzeknes novada Lendžu pagastā. Apsūdzētā kopā ar citām personām lietoja alkoholu un nebija nodrošinājusi nepieciešamo uzraudzību savam mazgadīgajam bērnam. Māte alkohola reibumā, zinot, ka puisēns viena gada 11 mēnešu vecumā aktīvi staigā un tādēļ viņam ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība, neveica nekādas darbības, lai liegtu dēlam brīvu piekļuvi mājās esošajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī brīvu un nekontrolētu izkļūšanu no mājas, uzsvērts apsūdzībā.
Puisēns, pamodies no diendusas, mātes nolaidīgās rīcības rezultātā viens pats izgāja ārā sniegputenī bez apaviem un virsdrēbēm, teikts apsūdzībā. Viņš ilgstoši atradās ārpus telpām bezpalīdzības stāvoklī, ciešot no spēcīga stresa un aukstuma. Vēlu vakarā bērns tika atrasts apsnidzis un bez dzīvības pazīmēm. Veicot izmeklēšanas darbības kriminālprocesā, tika konstatēta alkohola klātbūtne bērna organismā, norāda prokuratūrā.
Bērna māte tiek apsūdzēta par divu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Sieviete tiek apsūdzēta pēc Krimināllikuma 123. panta pirmās daļas, kas nosaka, ka par prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai sabiedrisko darbu.
Tāpat viņa apsūdzēta pēc Krimināllikuma 174. panta otrās daļas, kas nosaka, ka par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar nepilngadīgo, ja ar to mazgadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs, un ja šīm darbībām nav bijušas šā likuma 125. vai 126. pantā paredzētās sekas, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Jau vēstīts, ka zēna pazušana tika konstatēta ap plkst. 13.30, bet policija informāciju par to saņēma ap plkst. 15 un sāka meklēšanas pasākumus, piesaistot plašus spēkus, tostarp kolēģus no citām struktūrvienībām ar vairākiem droniem un kinologu ar dienesta suni.
Tās pašas dienas vakarā plkst. 21.22 apmēram 200 metrus no Taudejāņu dzelzceļa stacijas zēns tika atrasts bez dzīvības pazīmēm. Par spīti ilgstoši veiktiem reanimācijas pasākumiem bērna dzīvību glābt vairs nevarēja.
Notikuma vietā likumsargi aizturēja divas personas – 1985. gadā un 1964. gadā dzimušas sievietes.
3. februārī policija vērsās tiesā ar ierosinājumu piemērot apcietinājumu vienai no viņām. Tiesa neapmierināja ierosinājumu un piemēroja ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli – policijas uzraudzību.
Jūnijā kriminālprocesā tika izdalīts atsevišķs kriminālprocess pret 1964. gadā dzimušo sievieti, proti, par pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušanu.