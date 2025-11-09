VIDEO. Vācijā policisti “aiztur” bēgošu gulbi – soctīklotāji smejas, vēderus turēdami 0

Vācijā policisti iekarojuši sociālos tīklus ar asprātīgu un sirsnīgu video, kurā viņi “aiztur” bēgošu gulbi.

Notikums risinājās Bernkastele-Kīsas pilsētā, kas atrodas Reinzemes-Pfalcas federālajā zemē. Tur apmaldījies gulbis bija nonācis uz automaģistrāles, kur to apdraudēja garām braucošās automašīnas.

Policija ziņo: “Gulbis bija devies nepareizā virzienā uz ceļa, kur tam draudēja nobraukšana. Mūsu kolēģe Mariona pilnībā nodevās glābšanai — viņa pārcēla putnu droši pāri šosejai un palaida to brīvībā pie Mozeles upes.”

