Labdarības kariņš turpinās! Edijs Pipars dod “prettriecienu” pretrunīgi vērtētajam Robertam Rāviņam 0
Iepriekš jau rakstījām par to, ka savu darbību izbeidz Roberta Rāviņa vadītā labdarības organizācija “Es Tev palīdzēšu”. Daudzi sekotāji iepriekš pārmeta, ka ne visiem, kam organizācija sola palīdzēt, patiešām palīdzība tiek sniegta. Bija radušās bažas par godprātību, ko gan pats vadītājs pilnībā noliedz.
Visā šajā stāstā iesaistījās arī Edijs Pipars, kurš ir citas organizācijas – “Palīdzēsim viens otram” – vadītājs. Īsts duelis sākās arī komentāros pie ierakstiem soctīklos, daudzi no tiem gan vēlāk tika dzēsti. Roberts sāka pārmest Edijam gan to, ka viņš pats pelnot no labdarības jomas utt.
Sarunā ar LA.LV Edijs neslēpj, ka šādi gadījumi aizēno labdarību kā tādu. Cilvēkiem zūd pārliecība, ka viņi var uzticēties ziedojumu vācējiem, šaubu ēna pārņem arī citas organizācijas. Lai paskaidrotu savas organizācijas būtību, Edijs Pipars svētdienas vakarā publicēja izsmeļošu ierakstu soctīklā “Facebook”. Viņš vieš skaidrību, vai tiešām saņem algu par labdarību un ko domā par Roberta publiskajiem izgājieniem.
Edijs raksta: “Vēlos runāt, ne tāpēc, lai turpinātu strīdu, bet lai visi saprot: meli un manipulācija nav arguments, fakti – vienmēr uzvarēs pāri visam. Atvainojos tiem, kuriem nepatīk lasīt šos garos palagus un tiem, kuriem nepatīk šī diskusija.
1️⃣ “Tu dzīvo no labdarības / labdarības organizācijai nevajadzētu būt iztikas avotam.”
Ironiski, tik vienkārši apgalvot kaut ko, ko var pārbaudīt dokumentos.
Fakts: ja kādam tiešām interesē mana darba vieta, varu padalīties ar darba devēja kontaktiem, nedomāju, ka man ir publiski jāafišē esošā darba vieta.
Otrs, mēs NEKAD neesam maksājuši algas no ziedojumiem. Vienīgās algas tiek maksātas fondu projektu ietvaros, kur tas paredzēts. Tas ir smags, ilgstošs darbs, kas prasa zināšanas un izpratni un realizēšanu – ne tikai skaļus komentārus.
Tālāk no Roberta Rāviņa sekoja apgalvojums, ka es savā dzīvē neko neesmu sasniedzis. Bet… visu dzīvi esmu strādājis un turpinu strādāt, nevienā brīdī neesmu gaidījis brīnumus vai dāvanas. Ilgus gadus esmu strādājis banku sektoros, AML, vērtspapīri utt. Tālāk arī esmu strādājis kā HR un algu grāmatvedis aviācijā. Pārvaldu B1 norvēģu valodu kā arī angļu valodu. Pirms noniecināt un mētāties ar tukšiem saukļiem, ieteiktu tomēr ievākt visu nepieciešamo informāciju, nevis nekrietni apmelot cilvēku.
Te būs links ar esošajiem projektiem, kurus biedrībā “Palīdzēsim viens otram” esam realizējuši. Tie arī nodrošina vienīgās organizācijas algas projekta komandai.
Ir zemiski teikt, ka es vai kāds cits dzīvo no ziedojumiem! Biedrībā cilvēki strādā brīvprātīgi un nereti iegulda savus, personīgos līdzekļus, lai cilvēkiem palīdzētu. Manā biedrībā darbojas cilvēki, kuriem ir algots darbs, viņi nesaņem atalgojumu par vēlmi būt noderīgi otram. Manā komandā ir vairāk nekā 70 brīvprātīgo. Roberts Rāviņš kādā komentārā bija minējis, ka viņa biedrībā darbojas 50 cilvēki. Lūdzu, atsaucaties kaut viens. Bet, vakardienas komentārā minēja, ka esot maziņa ģimenes iniciatīva.
2️⃣ “Jūsu lapā attēli radīti ar mākslīgo intelektu.”
Ironija: viss Rāviņa biedrībā “Es Tev palīdzēšu” vienmēr ir bijis par un ap MI, komentāri, ieraksti, attēli utt. Cilvēks par otru spriež pēc saviem paradumiem.
Fakts: Mēs savā praksē esam izmantojuši MI radītu attēlu tikai pāris reizes un esam to norādījuši. Pie informatīvajiem ierakstiem un mazajiem lūgumiem, tiek liktas bildes no CANVA aplikācijas, un par bildēm es pats personīgi maksāju no savas kabatas! Bet, kā jūs redziet, grupā ir simtiem reālu atskaišu par padarīto!
Links uz mūsu grupu.
3️⃣ “Vai latviešu valodas prasmes tiešām ir pārsteidzošas?”
Ironiski: kad trūkst argumentu, sākas sarkasms.
Fakts: Komentētāja tekstam MI detektors var noteikt ģenerētu ritmu un struktūru. Ironiski, vai ne? Šinī punktā es ilgāk neuzkavēšos.
Ja daudzi vēl nesaprot par ko ir diskusija, šeit links uz vakardienas ierakstu:
Vakardienas diskusija.
4️⃣ “Mēs šajā līmenī nekad neesam krituši.”
Ironiski: tie, kas tik skaļi apgalvo, bieži vien dara pretējas darbības. Un to var redzēt ik pa laiku viņu publikācijās!
Fakts: manas atbildes balstītas tikai uz faktiem, dokumentiem un reāliem darbiem. Manipulācija neatspēko faktus. Šinī lapā esmu lasījis vairākus ierakstus tieši ar to, ka “sliktie cilvēki” melojot! Viņi vienmēr esot tie cietēji! Kā tur ir, spriežat paši. Gari neizplūdīšu!
5️⃣ “Nomelnošanas vilnis no tava nespējas pieņemt, ka ir cilvēki, kas palīdz visiem.”
Ironiski: skaļi vārdi, lai aizsegtu faktus.
Fakts: es cienu ikvienu, kurš palīdz no sirds. Godīgums sākas ar atbildību, ne ar emocionālām manipulācijām internetā. Neesmu nevienu nomelnojis, runājis tikai un vienīgi ar faktiem. Un interneta dzīlēs lielā apjomā ir pieejama informācija par šo personu. Ievietošu šeit linkus, kurus, manuprāt, kurus vērts izcelt.
Šo norādu ne tamdēļ, lai padarītu kādu par slikto, bet gan, lai cilvēki saprastu un izprastu šo cilvēku kā indivīdu un cik ļoti šis viss sasaistās ar esošo situāciju, kad viņš vēlas visu sagrozīt sev par labu.
Nesen atgadījums par dvīnīšiem.
Vispārīgs raksts.
6️⃣ “Necel sev uzmanību uz cita ģimenes rēķina — tas ir zemiski.”
Ironiski: sentimenta piesaukšana kā manipulācijas rīks.
Fakts: mana komunikācija ir tikai par biedrības darbību un faktiem. Privātā dzīve netiek piesaukta.
Uzsvēršu, šis cilvēks izmanto MI (mākslīgā intelekta) rīkus katrā komentārā, savā ierakstā, attēlos, grāmatu rakstīšanā utt. Dodot Mākslīgajam intelektam pavēli: “Atbildi kritiski uz šo komentāru!” Tas tavā vietā uzrakstīs tādus domu graudus un pērles, ka tev pašam vairs nevajadzēs domāt.
Pamēģiniet!
7️⃣ “Rūpes dzīvē saproti tikai tad, kad ir sava ģimene.”
Ironiski: sentimentāli, bet tukši, kārtējā manipulācija!
Fakts: rūpes redzamas projektos, finansējuma piesaistē un cilvēkos, kuri saņem palīdzību – tās nav frāzes.
8️⃣ “Vai esi gatavs publiskam sazvanam un runāt par drāmu?”
Ironiski: drāma internetā – laba izklaide, bet fakti nemainās.
Fakts: mums ir visi dokumenti, atskaites un pierādījumi, kas ir publiski pieejami. Kamēr biedrība “Es Tev palīdzēšu” apsola – “būs”, tikmēr mūsu biedrības darbi jau ir paveikti un redzami. Mūsu darbība ir caurredzama.
Un uzsvēršu, šis cilvēks bija pirmais, kurš sāka nomelnot biedrības “Palīdzēsim viens otram” darbu savā komentāru sadaļā un turpina to darīt!
Links uz sākuma situāciju.
9️⃣ “Vai tev labdarība ir sirds darbs vai iztikas avots?”
Ironiski: kārtējais, lētais apgalvojums, bez pierādījumiem.
Fakts: labdarība vienmēr ir sirds darbs. Biedrība “Palīdzēsim viens otram” darbojas jau padsmit gadus. Mums ir noliktavas lielākajās Latvijas pilsētās, brīvprātīgie, kuri strādā. Mums ir sadarbības partneri – Latvijas uzņēmumi, kuru produkcija vienmēr nonāk līdz cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts. Atgādināšu, ka jau pirmajā punktā izskaidroju finanšu plūsmu un Uzņēmumu reģistrā ir pieejami pilnīgie dokumenti. Diemžēl vēl nevienu finanšu plūsmu neesmu redzējis no šīs biedrības puses. Šeit ilgāk neuzkavēšos.
Kā arī anomālijas ir pamanījuši teju visi. Pēc cilvēku publikācijām un maniem publiskajiem komentāriem no Rāviņa biedrības lapas pazuda daudzi MI veidotie ieraksti. Sakritība? Diez vai!
🔟 “Varbūt tu mani nicini personiski?”
Ironiski: pārvērst sevi par upuri – psiholoģiska manipulācija.
Fakts: mani interesē tikai darbs, fakti un caurspīdīgums. Personiski uzbrukumi mani neskar. Bet, vakardienas diskusijā tika piesaukta mana inteliģence, “tradicionālās vērtības”( lai arī ko viņš ar to bija domājis), tika melots par mani!
Šis cilvēks turpina un turpinās kultivēt samazgas manā virzienā, bet mani tas nesatrauc. Pats svarīgākais, ka ir fakti pret meliem. Ir viegli būt skaļam komentāros un ierakstos. Grūtāk, sniegt faktus, finanšu plūsmas utt! Bet ne velti saka, dažkārt labākā aizsardzība ir uzbrukums, lai novērstu uzmanību no savas situācijas. Mūsu biedrībai ir milzīgi izdevumi saistībā ar noliktavu telpu izmaksām, degvielu, kuru lietojam, lai aizvestu mēbeles, pārtiku, proti, visu nepieciešamo nelaimē nonākušiem līdzcilvēkiem. Šādi izdevumi tiek realizēti par ziedotāju naudu, mums ir pat ziedotāji, kuri pārkasīta ikmēneša ziedojumu tieši šādiem mērķiem. Cilvēki kuri ar savu ziedojumu iesaistās mūsu palīdzības misijās par to ir informēti. Un vēlos uzsvērt, viss ziedojums, kas ticis adresēts konkrētai personai, līdz viņai arī nonāk. Manas biedrības pieredzē bija divas onkoloģijas pacients, kurām līdzcilvēki bija saziedojuši naudu specifiskiem ārstniecības izdevumiem. Diemžēl viņas aizgāja viņsaulē. Biedrība par viņām ziedoto naudu noorganizēja izvadīšanu un par atlikušo summu turpināja palīdzēt šīm ģimenēm.
Fakti ir publiski. Dokumenti – redzami. Palīdzība – reāla un pārbaudāma!
No šī cilvēka, tukši vārdi, meli un manipulācijas!
Un tieši tāpēc miers, atklātība vienmēr uzvarēs visus melus un intrigas!
Un šī ir pēdējā reize, ka par šo runāju, šī informācija, lai stāv pieejama visiem. Izlasām un analizējam. Tālāk neiesaistīšos pilnīgi nevienā provokācijā.”