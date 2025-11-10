VIDEO. Divi jaunieši Rīgas centrā brutāli piekauj un aplaupa garāmgājēju 0

11:23, 10. novembris 2025
Ziņas Latvijā

22. oktobra naktī Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieki saņēma izsaukumu uz Centra apkaimi, kur divi jaunieši uzbruka kādam ārvalstu pilsonim, veicot spērienu galvas rajonā, un pēc tam to aplaupīja.

Ierodoties notikuma vietā, tika sastapta jauniešu kompānija un apturēta viena no personām, pēc kā pārējie iesaistītie uzsāka bēgšanu. Lai notvertu likumpārkāpējus, tika piesaistīta papildu pašvaldības policijas ekipāža, kā arī par notikušo informēta Valsts policija (VP).

Pēc īsa brīža divi no uzbrukumā iesaistītiem jauniešiem tika aizturēti un pie tiem atrasts cietušā vīrieša naudas maks ar personu apliecinošiem dokumentiem. Vienlaikus no VP tika saņemta informācija, ka netālu esošajā parkā vairāku jauniešu grupējums uzbrucis citām personām.

Pašvaldības policijas Videonovērošanas centra darbinieki, pārskatot videomateriālu ierakstus, konstatēja, ka abi incidenti ir saistīti ar vienu un to pašu jauniešu kompāniju. Apsekojot apkārtni, tika pamanītas pārējās aizdomās turamās personas un veikta to aizturēšana.

Aizturētās personas nodotas Valsts policijas darbiniekiem turpmāko procesuālo darbību veikšanai, un par notikušo uzsākts kriminālprocess.

