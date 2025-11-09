“Ir kaut kas, ar ko…” Ukraina plāno sarīkot iespaidīgu “šovu” Maskavā 0
Militārais eksperts Dmitrijs Sņegirevs paudis viedokli, ka ir kāds ierocis, ar ko Ukrainas armija varētu sarīkot Maskavai “iespaidīgu šovu” jeb iegremdēt pilsētu tumsā – to varētu paveikt ar spārnotās raķetes “Flamingo” palīdzību, ziņo Dialog. Taču ir nianse, kas jāņem vērā.
Viņš uzsvēris, ka Maskavas pretgaisa aizsardzības sistēma teorētiski ir ļoti uzticama, taču tajā varētu būt vājās vietas, kas ļautu iedzīvotājiem izjust, kāda ir dzīve bez elektrības, sacīja eksperts.
Viņš norādīja, ka pēdējie triecieni veikti pret vienu no lielākajām termoelektrostacijām Centrālajā Krievijas daļā, tā ir viena no piecām nozīmīgākajām un ražo apmēram 40% elektrības Maskavai un tās apkārtnei.
Viņš arī izteica piezīmi par tehnoloģisko kapacitāti: “Vienīgais jautājums šobrīd ir par “Flamingo” ražošanu. Ja ražošana tiks palielināta pirms vai pēc jaunā gada, tad to taktiskās un tehniskās īpašības dos pamatu uzskatīt, ka mēs varēsim patiešām atslēgt enerģiju gan Maskavā, gan Sanktpēterburgā.”
Raķetes darbības rādiuss ir 3000 km, bet kravnesība – 1000 kg.
Kā ziņo aģentūra LETA, naktī uz svētdienu noticis ukraiņu raķešu uzbrukums, kurā cietusi Voroņežas termoelektrostacija TEC-1, ziņo krievu mediji. Voroņežas iedzīvotāji naktī dzirdējuši pilsētā virkni sprādzienu, un sociālās saziņas vietnēs parādījušās ziņas par ugunsgrēku termoelektrostacijā.
Tikmēr Voroņežas apgabala vietvaldis Aleksandrs Gusevs brīdinājis par raķešu uzbrukumu.
Ukraiņu “Telegram” kanāls “Exilenova+” publicējis kāda aculiecinieka uzņemtu videoierakstu, kurā redzams uzbrukuma brīdis.
Neatkarīgā krievu tīmekļa izdevuma “Astra” žurnālisti, izmantojot kadru ģeolokācijas datus, noskaidrojuši, ka tie uzņemti, atrodoties aptuveni 1,3 kilometrus no Voroņežas TEC-1.
TEC-1 strādā aptuveni 430 darbinieki, un tā ir Voroņežas lielākais siltumenerģijas piegādātājs, kas nodrošina četru pilsētas rajonu un vairāk nekā tūkstoš uzņēmumu apkuri. Vietējās varasiestādes pagaidām nav apstiprinājušas postījumu nodarīšanu termoelektrostacijai.