Kādam paveiksies, kādam ne – daudzviet Latvijā gaidāms lietus 0
Pirmdien daudzviet Latvijā – īpaši Kurzemē un Vidzemē – gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Laiks saglabāsies pelēks – debesis klās bieza mākoņu sega un dažviet būs arī dūmaka.
Pūšot lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +4..+9 grādiem.
Rīgā gaidāma apmākusies diena, iespējams neliels lietus. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi.
Latvijas tuvumā nav ne anticiklonu, ne ciklonu. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.