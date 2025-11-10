Foto: Unsplash

Kādam paveiksies, kādam ne – daudzviet Latvijā gaidāms lietus 0

LETA /
7:17, 10. novembris 2025
Pirmdien daudzviet Latvijā – īpaši Kurzemē un Vidzemē – gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Laiks saglabāsies pelēks – debesis klās bieza mākoņu sega un dažviet būs arī dūmaka.

Pūšot lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +4..+9 grādiem.

Rīgā gaidāma apmākusies diena, iespējams neliels lietus. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi.

Latvijas tuvumā nav ne anticiklonu, ne ciklonu. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.

