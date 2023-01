Aktuālais par karadarbību Ukrainā kopā ar Jāni Slaidiņu Ieteikt







Krievijai ir pietiekamu rezervju, lai veiktu vēl divus trīs masīvus raķešu triecienus, katrā izšaujot aptuveni 80 raķešu, uzskata Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Vadims Skibickis.

Krievi jau ķērušies pie savām bruņojuma stratēģiskajām rezervēm, kas atbilstoši normatīviem ir 30% no raķešu kopējā skaita, intervijā medijam “RBK-Ukraina” sacīja amatpersona.

“Viņiem ir jāpapildina rezerves. Ar to, starp citu, ir izskaidrojams tas, kāpēc šodien tiek atrasts daudz 2022.gadā, arī trešajā ceturksnī, ražotu raķešu atlūzu. Tas liecina par to, ka tās no ražošanas uzreiz nonāk karaspēkā,” skaidroja Skibickis.

Atbilstoši Ukrainas izlūkdienesta datiem rezervju papildināšanai Krievija mēnesī spēj saražot līdz 30 spārnotajām raķetēm H-101 un 15 līdz 20 raķetes “Kaļibr”.

Krievija nav atklājusi nedz savas bruņojuma rezerves, nedz rūpniecības iespējas tās saražot.

Arī neatkarīgie eksperti uzskata, ka Krievijas bruņojuma rezerves, īpaši augstas precizitātes bruņojuma, kūst, tomēr pārbaudīt Skibicka minētos skaitļus nav iespējams.

Augstas precizitātes raķešu trūkumu Krievija centīsies kompensēt, kombinējot tās ar H-22 un S-300, kā arī ar kamikadzes droniem, uzskata Ukrainas militārais izlūkdienests.

Krievija iztērējusi 660 dronus no 1750, ko tā pasūtījusi Irānai, sacīja Skibickis.

Dronu izmantošana līdz ar auksta laika iestāšanos varētu būt stipri apgrūtināta, norādīja Galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis.





















Atmīnēšanas darbi Ukrainā, Harkiva.

































Ukraina Vecgada dienā