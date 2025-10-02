“Tikko noliktas tiesības…” Smagā avārijā Nīcā cietuši pieci jaunieši – divi, iespējams, nebija piesprādzējušies 0
Trešdien, 1.oktobrī, Nīcas pagastā notika smags ceļu satiksmes negadījums – automašīna “Mitsubishi” nobrauca no ceļa braucamās daļas. Zināms, ka cieta pieci jaunieši – Nīcas vidusskolas 12. klases skolnieki, vēsta portāls liepajniekiem.lv.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā pēc negadījuma nogādāti visi pieci jaunieši. Trīs puiši ar vieglākām traumām – dažādiem sasitumiem – pēc palīdzības saņemšanas palaisti mājās un turpina ārstēšanos ambulatori. Savukārt viens cietušais jaunietis ir vidēji smagā, bet stabilā stāvoklī ar mugurkaula traumām traumatoloģijas nodaļā, bet vēl viens ir intensīvās terapijas nodaļā ar plaušu kontūziju. Šī cietušā stāvokli mediķi raksturo kā smagu, bet stabilu, portālam liepajniekiem.lv pastāstīja slimnīcas pārstāve Indra Grase.
Kā liecina publiskotā informācija, puiši garajā starpbrīdī devās pabraukāties, nesen tiesības ieguvušais vadītājs nesavaldīja “Mitsubishi” spēkratu, tas nobrauca no ceļa un apgāzās.
Avārija notika uz grants ceļa. Lauksaimnieki, kas strādāja netālu esošā tīrumā, jauniešu vadīto auto un negadījumu nav redzējuši.
“Pēc tam dzirdējām un redzējām, ka sabrauca ātrie, policija. Uz nelaimi skatīties negājām,” viņi pastāstīja.
Palīdzību cietušajiem sniedza četras NMPD mediķu brigādes. Tika piesaistīta arī ārsta speciālista brigāde, kas pievienojas izsaukumos kritiskākajos gadījumos.
“Tas ir viens no dienesta īpašajiem resursiem. Uz izsaukumiem tajās dodas pieredzējis reanimatologs anesteziologs vai neatliekamās medicīnas ārsts kopā ar ārsta palīgu, kurš vienlaikus ir arī autovadītājs. Šo brigādi nevar izsaukt pats pacients. To piesaista mediķi, kuri jau strādā izsaukuma vietā, vai to nosūta dispečercentrs, ja ir noticis negadījums ar daudziem cietušajiem,” stāsta NMPD pārstāve.
Nīcenieki tur īkšķus par avārijā cietušo jauniešu veselību
Liepajniekiem.lv šodien devās uz Nīcas vidusskolu, lai aprunātos par notikušo.
Sētniece Ginta atklāja: “Visi domā tikai par to – kaut būtu labi, kaut būtu labi tiem puikām. Cita nekā nav galvās. Ļoti labi puikas, sabiedriski.”
Trešdiena bijusi tā diena, kad vecākiem un vecvecākiem kārtīgi izrunāties ar bērniem.
“Varu galvot, ka katrā ģimenē bija lielas pārrunas. Un tādi vecāki, kas bija domājuši: “Nu, dēliņ, tev tūlīt būs mašīna!”, noteikti pārdomā, ka varbūt ir par agru.”
“Pārgalvīgi jaunieši, tikko noliktas tiesības,” skumji sacīja kāda nīceniece, “un nelaimīga sagadīšanās. Labi puiši viņi, patiešām.”
“Esam domās ar jauniešiem un ļoti ceram uz atveseļošanos!” teica Nīcas vidusskolas direktors Mārcis Priedītis.
Viss skolas kolektīvs šokēts par notikušo, ikviens pārdzīvo negadījumu. 12. klases kolektīvā ir 15 bērni. “Viņi ir kā viena liela ģimene, klase ļoti pārdzīvo, jūtas ļoti slikti. Viņiem ir ļoti grūti,” noskaņojumu skolā aprakstīja direktors.
“Gaida katru ziņu par to, kā jūtas avārijā cietušie klasesbiedri. Mums visiem cerību vieš tas, ka puišu veselības stāvokļi ir stabili.”
Direktors atzīmēja, ka 12. klasē ir ierasts, ka jaunieši iegūst autovadītāja tiesības, tiek pie auto un labprāt izvizina savus klases un skolas biedrus un līdz šim nekādi starpgadījumi nav bijuši.
Tādēļ nevajagot nemaz lielam ātrumam būt, lai nenovaldītu auto, iespējams, šoreiz tā gadījies, jo sakritis vairāku apstākļu kopums.
No pagastmājas pusdienlaikā iznākušais Dienvidkurzemes pašvaldības policijas inspektors Guntis Grantiņš pauda, ka cilvēki pilngadīgi un nevienam jau nevar nostāvēt klāt. “Tur var runāt, cik grib, savas kļūdas katrs uz sevi izbauda,” kārtībsargs atklāja no personiskās pieredzes.
Viņš pastāstīja, ka 1. oktobrī, gatavojoties Nīcas skolas 90 gadu jubilejai, pagalmā bija plānota filmēšana no drona, to visu organizēja tieši divpadsmito audzinātāja. Un tajā brīdī garām pabraukušas operatīvo dienestu automašīnas…
NMPD mediķi aicina ikvienu būt atbildīgam – gan sēžoties pie stūres, gan kā pasažierim – un uzsver, ka drošības josta nav tikai formalitāte, bet būtisks aizsarglīdzeklis, kas samazina traumu risku. Tā glābj dzīvību.
Tāpat jāievēro braukšanas ātrums, distance, jāizvērtē savas spējas vadīt auto un nedrīkst būt pārgalvīgs.
Nīcā jaunieši avarējušajā auto nav bijuši piesprādzējušies, norāda NMPD. Portālam liepajnieki.lv neoficiāli zināms, ka tie trīs puiši, kuri guvuši vieglākas traumas, esot bijuši piesprādzējušies.